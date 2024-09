Associação Rural lança 98ª Expofeira nesta segunda-feira

Acontece nesta segunda-feira (9), no parque da Associação Rural de Pelotas o coquetel de lançamento da 98ª edição da Expofeira, a mais antiga feira agropecuária do Rio Grande do Sul e a maior da Metade Sul.



Com a temática “O pedaço que nos une”, os organizadores pretendem salientar a relação das pessoas com o chão onde nascem e constroem suas vidas e, dessa forma, reforçam que tanto no campo, como nas cidades a terra é fundamental para todos.

“Queremos que as pessoas reflitam sobre um aspecto essencial e, por vezes, invisível em nossas vidas, que é o chão que pisamos, a terra que nos alimenta. Este elemento é o elo que conecta cada gaúcho, seja do campo ou da cidade. A partir deste olhar esperamos celebrar nossas raízes de forma mais intensa, pois após as enchentes que atingiram nosso estado, o povo gaúcho mais uma vez honrou o seu chão, mostrando ao mundo que, independentemente das diferenças, somos todos parte desta mesma terra que dá origem ao que nos mantém vivos”, comenta o presidente da Associação Rural de Pelotas, Augusto Rassier.