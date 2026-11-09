Filipinas suspendem compra de carne suína e afetam principal mercado do RS

A decisão das Filipinas de suspender por 60 dias as importações de carne suína ameaça o principal mercado externo da proteína produzida no Rio Grande do Sul. A medida, formalizada no sábado (7), afeta um destino que recebeu 120,3 mil toneladas dos frigoríficos gaúchos entre janeiro e setembro de 2026, equivalentes a 40,6% das 296,1 mil toneladas exportadas pelo Estado no período. Os dados são do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul (Sips-RS).

A restrição, que abrange fornecedores de diferentes países, tem início previsto para 24 de novembro, ainda sujeito à confirmação oficial. O objetivo é recuperar os preços pagos aos produtores filipinos, pressionados pelo aumento das importações. Segundo o Departamento de Agricultura do país asiático, as compras externas cresceram 41,8% entre 2023 e 2025, passando de 589,7 mil para 836,2 mil toneladas.

Embora direcionada a determinadas categorias de produtos, a suspensão deverá atingir praticamente toda a carne suína brasileira in natura destinada às Filipinas, avalia Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. A medida abrange carcaças, meias-carcaças, presuntos, paletas, cortes com osso e miúdos comestíveis, frescos, refrigerados e congelados.

Cogo estima que a interrupção poderá comprometer embarques brasileiros de 45 mil a 55 mil toneladas durante os dois meses, correspondentes a receitas entre US$ 100 milhões e US$ 115 milhões. Os valores representam negócios potencialmente afetados, não necessariamente perdas definitivas, uma vez que parte da produção poderá ser redirecionada a outros destinos.

Para o consultor, o impacto imediato é relevante, mas administrável caso a suspensão termine no prazo anunciado. A principal preocupação está na possibilidade de prorrogação ou adoção de uma salvaguarda definitiva, com cotas ou sobretaxas às importações. Isso poderia modificar as condições de acesso ao mercado que mais contribuiu para o crescimento recente das exportações brasileiras.

O diretor executivo do Sips-RS, Rogério Kerber, também considera a possibilidade de reorganização das compras filipinas. Na avaliação dele, o aumento da oferta internacional, inclusive de produtos espanhóis, contribuiu para desequilibrar o mercado asiático. Após restrições comerciais decorrentes de casos de peste suína africana identificados na Espanha no final de 2025, as Filipinas voltaram a autorizar, em maio deste ano, importações de regiões espanholas livres da doença.

Kerber acredita que os 60 dias poderão ser utilizados pelas autoridades filipinas para reorganizar o fluxo de importações. Sua expectativa é de retomada das compras, embora possivelmente sob um sistema de cotas distribuídas entre os países fornecedores. Nesse cenário, os embarques brasileiros poderiam enfrentar limitações mesmo depois do encerramento da suspensão temporária. Segundo o dirigente, contratos já assinados deverão ser mantidos.

As Filipinas permaneceram como principal destino da carne suína brasileira em outubro de 2026, embora tenham reduzido suas compras em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira (9) pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), foram embarcadas 34,7 mil toneladas ao país asiático, queda de 25,1% em relação ao mesmo mês de 2025. No acumulado do ano, os embarques somaram 318,1 mil toneladas, retração de 1,2%. O movimento contrasta com o desempenho geral das exportações brasileiras, que cresceram 5,8% nos dez primeiros meses de 2026, alcançando aproximadamente 1,3 milhão de toneladas.

No Rio Grande do Sul, segundo maior exportador nacional, os embarques totalizaram 34,6 mil toneladas em outubro, queda de 5,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Santa Catarina liderou as vendas externas, com 72,9 mil toneladas, crescimento de 5,5%.

O presidente da ABPA, Ricardo Santin, que está na Guatemalam participando de assembleia da Associação Latino-Americana de Avicultura, destacou: “a diversificação dos embarques tem sido fundamental para compensar retrações pontuais e ampliar a presença do produto brasileiro no mercado internacional.”

A entidade acompanha com preocupação a suspensão filipina e já iniciou tratativas com o governo brasileiro. A ABPA participará da missão presidencial às Filipinas, prevista para esta semana, buscando reverter a medida e assegurar a continuidade dos embarques. A associação também apresentou defesa técnica no processo de salvaguarda ainda no final de outubro.

Em nota, a ABPA argumentou que a carne brasileira tem contribuído para o abastecimento filipino e para conter a inflação dos alimentos, especialmente diante das dificuldades de recuperação da produção local após surtos de peste suína africana. A entidade defende que eventuais restrições comerciais observem critérios técnicos, de transparência e proporcionalidade.