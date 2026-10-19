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CapaAgroComércio Exterior

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 17:56

Exportações do agro gaúcho registram alta de 10% em setembro, segundo relatório Farsul

Em volume, o avanço foi de 19,2%, passando de 2,41 milhões de toneladas para 2,87 milhões

Em volume, o avanço foi de 19,2%, passando de 2,41 milhões de toneladas para 2,87 milhões

Kurt Cotoaga/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
As exportações do agronegócio gaúcho somaram US$ 1,86 bilhão em setembro, alta de 10,0% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando atingiram US$ 1,69 bilhão. Já em volume, o avanço foi ainda mais significativo, passando de 2,41 milhões de toneladas para 2,87 milhões, um aumento de 19,2%, segundo dados do Relatório de Comércio Exterior divulgado pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

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