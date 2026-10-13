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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 15:45

Cotribá vai votar dissolução em assembleia extraordinária no dia 20

Com 115 anos de história, Cotribá enfrenta uma das maiores crises de sua trajetória, marcada por mudanças sucessivas na direção

Com 115 anos de história, Cotribá enfrenta uma das maiores crises de sua trajetória, marcada por mudanças sucessivas na direção

Cotribá/Divulgação/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Considerada a cooperativa agropecuária mais antiga do Brasil em atividade, com 115 anos de história, a Cooperativa Agrícola Mista General Osório (Cotribá) convocou seus 11.393 associados para uma assembleia geral extraordinária em 20 de outubro, em Ibirubá, no Noroeste do Rio Grande do Sul, para decidir sobre sua dissolução voluntária. A proposta prevê a abertura de um processo de liquidação, mas com a continuidade das atividades. A decisão será tomada em meio à crise financeira da instituição, que declarou dívidas de aproximadamente R$ 1,43 bilhão ao recorrer à Justiça.

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