Renúncia de Carlos Diehl é a segunda mudança na cúpula da Cotribá em menos de dois meses

Pouco mais de seis meses após assumir a presidência da Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda. (Cotribá), de Ibirubá, Carlos Diehl renunciou ao cargo. O anúncio foi feito pela entidade nesta quinta-feira (24).
Conforme as disposições estatutárias e deliberação do Conselho de Administração, a presidência passou a ser exercida pelo então vice-presidente, Sergio Strentske. Para a vice-presidência, foi indicado Paulo Prediger.
Em nota divulgada, a cooperativa informou que a mudança dos representantes legais não altera o funcionamento de suas operações, mantendo normalmente o atendimento aos associados, clientes, fornecedores e demais parceiros. “A nova administração seguirá com foco na recuperação, na reorganização, na continuidade das operações e na construção das condições necessárias para seu fortalecimento".
A troca ocorre quase dois meses após outra alteração na estrutura da cooperativa. No dia 6 de agosto, a Cotribá informou, também por meio de nota, que o CEO Paulo Antonio Goulart havia sido destituído do cargo. Segundo a cooperativa, a mudança fazia parte do plano de reestruturação e recuperação conduzido pela atual administração.
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