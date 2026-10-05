Concurso de Carcaça Angus tem prêmio inédito e chega a sete estados até o fim do ano

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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 19:10
No Estado, concurso passará por frigoríficos em Santa Maria e AlegreteMinerva Foods/Divulgação/JC
O Programa Carne Angus Certificada deu início ao Circuito de Concurso de Carcaça Angus 2026, com a primeira etapa realizada na unidade do Padrão Beef, em Cascavel (PR). Agora o circuito segue viagem: até o fim de novembro, mais nove etapas vão passar pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rondônia e Rio Grande do Sul. O concurso reúne produtores de diferentes regiões do país em torno da avaliação de carcaça, um encontro que também serve para medir a evolução da raça na produção de carne de qualidade, da genética ao acabamento das carcaças.
A grande novidade da edição deste ano é a premiação. Pela primeira vez, o concurso conta com parceria da Inpasa, através da linha FortiPro, um insumo estratégico destinado à nutrição animal. O campeão de cada etapa recebe 20 toneladas de DDGS, e ao fim do circuito, os resultados de todas as etapas são compilados para formar o ranking nacional, cujo vencedor leva mais 50 toneladas.
Além da premiação, o concurso de carcaça também funciona como um termômetro da evolução da raça Angus na produção de carne. As etapas avaliam o acabamento das carcaças, resultado tanto da genética do animal quanto da eficiência do produtor em terminá-lo dentro da propriedade, e servem para medir, na prática, a qualidade que a raça vem entregando. "A premiação é um grande momento para o circuito, isso nunca foi feito. O produtor de Angus que ganhar o concurso de carcaça vai receber prêmio direto da Associação Brasileira de Angus através do FortiPro Inpasa", reforça o gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Maychel Borges.
A expectativa da associação é bater o recorde de animais abatidos e de produtores participantes ao longo do circuito. “O concurso está inserido em todas as regiões do país que o Programa Carne Angus está, e isso reforça a nossa abrangência nacional", completa Borges.
Confira o circuito completo:
14/10 — Minerva, em Tangará da Serra (MT)
21/10 — Minerva, em Palmeiras de Goiás (GO)
29/10 — Minerva, em Bataguassu (MS)
05/11 — Minerva, em Barretos (SP)
06/11 — Marfrig, em Várzea Grande (MT)
10/11 — Minerva, em Rolim de Moura (RO)
13/11 — Frigorífico Silva, em Santa Maria (RS)
18/11 — Minerva, em Alegrete (RS)
26/11 — Marfrig, em Promissão (SP)