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CapaAgroPecuária

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 17:01

Após quatro décadas, Bravon obtém reconhecimento e mira novos mercados

Bravon combina genética Devon e zebuína, buscando aliar qualidade de carne à rusticidade e adaptação a diferentes condições climáticas

Bravon combina genética Devon e zebuína, buscando aliar qualidade de carne à rusticidade e adaptação a diferentes condições climáticas

ABCDB/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Quatro décadas depois dos primeiros trabalhos de seleção conduzidos por criadores gaúchos e sete anos após o encaminhamento formal do processo, o Bravon passou a ser oficialmente uma raça bovina reconhecida no Brasil. A decisão do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) permite o registro genealógico dos animais e abre uma nova etapa para os criadores, que pretendem ampliar a presença da raça no País e transformar a genética também em oportunidade comercial.

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