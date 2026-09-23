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CapaAgroCombustíveis

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 14:33

'Precisamos da solução para ontem', diz Lopes sobre crise do diesel no RS

Presidente da Farsul está em Brasília para expor a preocupação do setor ao governo federal

Presidente da Farsul está em Brasília para expor a preocupação do setor ao governo federal

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O agronegócio gaúcho passa por sua segunda crise no abastecimento de óleo diesel apenas neste ano. Desta vez, justo no início do plantio da safra de verão, que se estende desde o dia 10 de setembro. Agora, o problema para a maior parte dos produtores deixou de ser o custo elevado e passou a ser a falta do produto. O alerta é do presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes, que está em Brasília nesta quarta-feira (23) para intensificar as negociações com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis (ANP).

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