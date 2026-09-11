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CapaAgroCombustíveis

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 18:46

Produtores rurais apontam problemas na entrega de diesel para o início da safra de verão

A Farsul pretende conversar com o governo do Estado em busca de auxílio

A Farsul pretende conversar com o governo do Estado em busca de auxílio

VANESSA ALMEIDA DE MORAES/EMATER/DIVULGA??O/JC
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Maria Amélia Vargas e Bárbara Lima
Em plena época de plantio da safra de verão, produtores rurais se queixam de restrições e atrasos na entrega de óleo diesel no Estado. Ao receber dezenas de denúncias ao longo da semana, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) fez um diagnóstico locais atingidos nesta sexta-feira (11). 

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