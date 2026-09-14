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CapaAgroCombustíveis

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 13:36

Farsul intensifica tratativas com governo federal diante da falta de diesel no RS

Sem diesel, máquinas paradas geram prejuízo no início da safra de verão

Sem diesel, máquinas paradas geram prejuízo no início da safra de verão

TÂNIA MEINERZ/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
As restrições de entrega de óleo diesel no Estado e o impacto para os produtores gaúchos, alertados pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) na última quinta-feira, "só pioraram desde então", conforme o presidente da entidade, Domingos Velho Lopes. Nesta segunda (14), foi protocolado um documento junto ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis (ANP) para tratar da resolução do impasse. "Espero uma resposta até o final do dia", diz Lopes.

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