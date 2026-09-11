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CapaAgroMáquinas Agrícolas

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 18:43

Apesar de estiagens recorrentes no RS, oferta de máquinas para irrigação foi tímida na Expointer

Krebs foi a única companhia a levar pivôs de irrigação à feira realizada em Esteio

Krebs foi a única companhia a levar pivôs de irrigação à feira realizada em Esteio

Dani Villar/Especial/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O Rio Grande do Sul sofreu sucessivas calamidades climáticas no campo nos últimos anos. Enquanto os gaúchos relembram nitidamente das trágicas enchentes de 2023 e 2024, os produtores rurais têm mais motivos para reclamar de São Pedro. Afinal, nos anos 2020, as lavouras foram castigadas por frequentes estiagens, que chegaram a fazer o Rio Grande do Sul perder sua participação no Produto Interno Bruto do Brasil.

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