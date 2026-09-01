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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:58

Lavoura e pecuária surpreendem e puxam PIB agropecuário no ano

Soja e café lideram alta nas lavouras, enquanto mercado de carne bovina se destaca no setor pecuário

Soja e café lideram alta nas lavouras, enquanto mercado de carne bovina se destaca no setor pecuário

Edimar Rissi/Divulgação/JC
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Agências
A safra recorde de vários produtos e pecuária aquecida fizeram o PIB (Produto Interno Bruto) da agropecuária crescer 6,8% no segundo trimestre deste ano, em relação a igual período do ano passado.
 
O período de maio a junho registrou uma produtividade acima do que estava previsto nas lavouras e um mercado bastante aquecido no setor de carnes, principalmente na bovina.
 
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