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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 17:01

RS tinha mais de meio milhão de empresas inadimplentes em julho

Dívida média por empresa ultrapassa os R$ 37 mil no Estado

Dívida média por empresa ultrapassa os R$ 37 mil no Estado

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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O Rio Grande do Sul registrou 533.041 empresas inadimplentes no mês de julho, segundo dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. Em números reais, o Estado teve a maior dívida média por empresa na região Sul do Brasil, girando em torno de R$ 37.000,62.

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