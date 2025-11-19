Quitação parcial de dívida da Languiru permitiu liberar 284 associados fiadores de empréstimo milionário

Languiru alienação fiduciária junto ao BRDE, associada a uma dívida de R$ 20 milhões contraída em 2019, garantida por notas de produtor de 500 associados. Em março deste ano, a atual gestão negociou com o banco e vendeu o prédio por R$ 5,3 milhões para quitar parte do débito, liberando 134 produtores. Em outubro, a cooperativa efetuou a quitação de outra parcela da dívida com o BRDE, desonerando mais 150 associados. A gestão dajá liberou centenas de associados que estavam comprometidos em contratos firmados pela administração anterior. A antiga sede, com quatro pavimentos, estava emjunto ao BRDE, associada a uma, garantida por. Em março deste ano, a atual gestão negociou com o banco e vendeu o prédio por R$ 5,3 milhões para quitar parte do débito,. Em outubro, a cooperativa efetuou a quitação de outra parcela da dívida com o BRDE,

“Todos os sócios ativos e com produção já foram liberados, assim como os já falecidos. Restam 216, sem vínculo produtivo atual. Mas a nossa intenção é liberar todos”.

Atualmente, o número de associados formais é de aproximadamente 3,95 mil, dos quais 1,6 mil vendem a produção, em contraste com os 5,5 mil associados do passado, quando muitos eram vinculados apenas a compras no mercado ou Agrocenter.

A cooperativa também precisou superar os eventos adversos recentes. Enchentes, surto de Newcastle e influenza aviária impactaram negócios estratégicos que representam quase a metade do faturamento, mas a Languiru conseguiu enfrentar esses desafios e manter crescimento e recuperação financeira.

“A gente está conseguindo encontrar um caminho um pouco mais confortável, muito porque nós já estamos há mais tempo operando na dor. Então, isso aí, logicamente, nos permite fazer o enfrentamento desse momento de um outro formato”, diz o superintendente.

Na data do aniversário, celebrado com almoço para 450 associados, a cooperativa homenageou com um brinde os 70 sócios mais antigos. Parte deles não compareceu ao encontro, mas será também contemplada. É a maneira de a Languiru reforçar os laços e manter o vínculo com as famílias, olhando também para o futuro.

“Tivemos muitos associados e jovens presentes, mostrando que estamos conseguindo engajar a próxima geração e fortalecer a sucessão rural e o cooperativismo”, finaliza Marques.