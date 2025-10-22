Setor agrícola do RS discute crise de preços e endividamento rural

A queda nos preços de produtos agrícolas e a necessidade de repactuação das dívidas rurais estarão no centro de uma audiência que ocorrerá nesta quinta-feira (23), na sede da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), em Porto Alegre. O encontro acontecerá a partir das 10h30 e reunirá lideranças do setor e representantes de instituições ligadas ao campo.

Participam representantes da Fetag-RS, da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz), Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) e do Sistema Ocergs. Foram convidadas as Secretarias estaduais da Agricultura, de Desenvolvimento Rural (SDR) e de Desenvolvimento Econômico (Sedec), além dos parlamentares que integram a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, senadores e deputados federais. Ainda, as superintendências dos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário no RS.

Durante a audiência, serão debatidas medidas emergenciais e propostas de soluções conjuntas para enfrentar a redução nos preços do leite, do arroz e de outros produtos agrícolas, além de alternativas para produtores endividados em diferentes regiões do Estado. Conforme a Fetag-RS, a coordenação entre governo e setor produtivo é fundamental para garantir a sustentabilidade da agricultura e da pecuária familiar e para fortalecer a economia rural gaúcha.