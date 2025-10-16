Nova gestão da ABCCC mira expansão e fortalecimento da raça Crioula

Aclamado no comando da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) para o biênio 2025–2027, o catarinense André Luiz Narciso Rosa assume oficialmente a presidência da entidade em 1º de dezembro, sucedendo o atual líder, César Hax. Criador há 34 anos e proprietário da Estância Guapuruma, em Navegantes (SC), André Rosa acumula trajetória como jurado e dirigente da ABCCC, onde atua como vice-presidente de Modalidades Seletivas. Empresário e produtor rural, ele pretende expandir a presença do cavalo Crioulo para além do eixo Sul, aproximando a raça de novas regiões e modalidades equestres.

Atualmente, o cavalo Crioulo está presente em seis Estados e no Distrito Federal, somando 123 núcleos regionais e um rebanho de cerca de 460 mil animais. O setor movimenta R$ 3 bilhões por ano apenas no Rio Grande do Sul, segundo estimativas da Esalq/USP. Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, André Rosa fala sobre sua trajetória, os desafios da nova gestão e o projeto de levar o cavalo Crioulo “do Sul para o Brasil”.

Jornal do Comércio - Como foi o início da sua trajetória com o cavalo Crioulo e com a ABCCC?

André Luiz Narciso Rosa - Eu sou empresário e produtor rural. Meu envolvimento com o cavalo Crioulo começou ainda na adolescência, em Santa Catarina, onde o rodeio é uma tradição muito forte. Ganhei meu primeiro cavalo Crioulo aos 14 anos e, a partir daí, nunca mais saí desse meio. Em 1990 estive pela primeira vez em Esteio, no Freio de Ouro, e aquele ambiente me marcou muito. Comecei a criar, depois a participar das comissões da ABCCC e acabei virando jurado. Nos últimos três anos fui vice-presidente responsável pelas provas funcionais, ao lado do presidente César Hax. Agora, com 51 anos e 34 de cadastro na entidade, assumo essa nova missão.

JC - O que representa suceder o atual presidente?

André Rosa - É uma honra e uma grande responsabilidade. O César fez uma gestão que deu autonomia às diferentes áreas e mostrou que a ABCCC podia ser mais aberta e empreendedora. Foi uma aula de gestão e convivência. O nosso desafio é dar continuidade a esse trabalho, modernizando, mas sem perder a essência do cavalo Crioulo.

JC - Como o senhor define essa essência?

André Rosa - O cavalo Crioulo foi forjado no campo. Ele nasceu como ferramenta de trabalho do homem rural — não existe cavalo sem gado, nem gado sem cavalo. É parte da lida, da rotina da fazenda. Então, mesmo com o avanço das provas e competições, a gente não pode nunca separar o Crioulo do seu papel original. Ele é, antes de tudo, um cavalo de trabalho.

JC - Ao mesmo tempo, as competições parecem ter ganhado um papel decisivo na popularização da raça, certo?

André Rosa - Sem dúvida. O Freio de Ouro talvez seja mais famoso que o próprio cavalo Crioulo. É uma vitrine gigantesca, uma prova de seleção, mas também um espetáculo. As pessoas perguntam: “qual é o fim de semana do Freio?”, como se fosse sinônimo da ExpoInter. O ciclo do Freio é anual, profissional e muito disputado. Ele inspira criadores e proprietários de todo o país.

JC - E como fazer esse sucesso se traduzir em expansão para outras regiões?

André Rosa - O caminho é a inserção do cavalo Crioulo nas diferentes culturas equestres do Brasil. Hoje temos 14 modalidades esportivas reconhecidas e provas morfológicas acontecendo em Brasília, Goiânia, São Paulo, Campo Grande e Sorriso (MT). Há criadores fora do Sul que já produzem animais com genética apurada, voltados para o esporte. Nosso papel é dar suporte técnico, estimular os núcleos regionais e mostrar que o cavalo Crioulo é apto para qualquer modalidade em que se destaque o desempenho e a funcionalidade.

JC – O senhor fala muito em “inserção” e “ocupação de espaço”. Isso também é uma questão social para o setor?

André Rosa - Sim. Hoje, defender o cavalo é também defender o esporte equestre e as boas práticas. Há uma necessidade de mostrar à sociedade que o cavalo gera emprego, renda e movimento econômico. E o cavalo Crioulo faz parte disso. Precisamos dialogar entre raças, com outras associações como o Quarto de Milha e o Mangalarga Marchador, e mostrar que o PIB do cavalo tem peso. A equinocultura é uma cadeia produtiva importante e deve ser reconhecida como tal.

JC - Quais são, então, os principais desafios dessa gestão?

André Rosa - O maior desafio é a expansão geográfica. O Brasil é gigante, e nós estamos no extremo Sul. O cavalo Crioulo tem potencial, mas precisamos aproximá-lo das pessoas — do campo, dos esportistas, dos amadores. Temos que investir em qualificação, levar o quadro técnico da ABCCC a mais regiões, formar mão de obra, apoiar os núcleos. É um trabalho de formiguinha, mas essencial para que o Crioulo conquiste o centro do país.

JC - Há também um movimento de aproximação com o público urbano, certo?

André Rosa - Sim, e isso é fundamental. As provas do Freio de Proprietário, por exemplo, têm crescido muito. Neste fim de semana, em Esteio, teremos 265 conjuntos participando da final nacional. São pessoas que querem viver o cavalo, conviver com a comunidade, mesmo que de forma amadora. Esse modelo de engajamento é o que queremos replicar nas outras modalidades: o cavalo Crioulo como elo entre gerações e famílias.

JC - A ABCCC é uma das maiores associações equestres do país. Como manter essa estrutura em crescimento?

André Rosa - Temos hoje cerca de 5 mil associados, 123 núcleos regionais e 460 mil animais registrados. É uma base sólida, mas que precisa ser fortalecida. Nosso plano é ampliar o número de associados, fortalecer os núcleos — que são a porta de entrada para novas famílias — e concluir as obras no entorno da Arena de Esteio, para melhor receber o público. Queremos “arrumar o ninho”, como eu costumo dizer, para que venham novas pessoas e o cavalo Crioulo siga crescendo com sustentabilidade.

JC - Por fim, qual é a sua visão de futuro para a raça?

André Rosa - A visão é clara: levar o cavalo do Sul para o Brasil. Tornar o Crioulo uma marca nacional, reconhecida pela funcionalidade, beleza e capacidade esportiva. A raça já provou seu valor no campo e nas pistas. Agora é hora de consolidar esse trabalho, mostrar que o cavalo Crioulo é um patrimônio brasileiro, feito de cultura, economia e paixão.