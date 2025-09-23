Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgroCapacitação

Publicada em 23 de Setembro de 2025 às 17:11

Senar-RS investe R$ 55 milhões em centro de formação rural para tecnologia de ponta no Estado

Espaço educacional em Hulha Negra, primeiro do Brasil com esse foco, terá capacidade para qualificar até 10,5 mil pessoas por ano

Espaço educacional em Hulha Negra, primeiro do Brasil com esse foco, terá capacidade para qualificar até 10,5 mil pessoas por ano

Senar/Arte/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Thiago Copetti, especial JC
Thiago Copetti, especial JC
Com o objetivo de solucionar um dos grandes problemas de produtores que investem pesado em máquinas agrícolas de ponta, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/RS) está erguendo em Hulha Negra, na Campanha Gaúcha, o primeiro centro de capacitação em tecnologia de ponta para produtores rurais.
De acordo com o superintendente do Senar/RS, Eduardo Condorelli, as obras já estão 50% concluídas e a previsão é inaugurar o centro ainda no primeiro trimestre de 2026. O investimento no projeto, segundo o executivo, é o maior em andamento atualmente feito pelo Senar em todo o Brasil. A ideia é capacitar até 10,5 mil produtores e trabalhadores para que possam operar as mais modernas máquinas agrícolas com todos os recursos que oferecem. “Já contamos, inclusive, com grandes indústrias parcerias. Durante a Expointer, por exemplo, a John Deere aderiu ao projeto e nos doará, em comodato, o equivalente a R$ 10 milhões em equipamentos para treinamento”, comemora Condorelli.
A ideia da parceria por comodato é que o Senar faça a troca de equipamentos constantemente e, assim, tenha sempre as tecnologias mais atuais à disposição de aulas, alunos e professores. Os produtores e trabalhadores rurais em treinamento passarão uma semana em aulas didáticas e práticas para que, ao regressarem a suas propriedades, operem as máquinas que tenham em campo de forma plena. “Assim como nós usamos todo o potencial de um celular em apenas uma pequena parcela de tudo que oferecem de recursos, o mesmo ocorre com as máquinas agrícolas. Porém, uma máquina agrícola custa milhões de reais e pode trazer muitos ganhos de produtividade se bem utilizadas”, pondera Condorelli.
Além de atender às necessidades do produtor, o centro de qualificação é importante também para que a indústria veja todo o potencial de suas máquinas realmente operando no campo. “Pesquisa realizada por uma grande fabricante mostrou que apenas 5% dos produtores que adquiriram uma determinada máquina acionaram o software dela, capaz de autorregular cerca de 100 operações. O custo desse software é de cerca de R$ 300 mil, para ser incorporado à colheitadeira, e não é utilizado pela imensa maioria dos compradores”, exemplifica o superintendente do Senar/RS.
 

Saiba mais sobre centro de treinamento

 
-       O centro será implantado em área de 35,94 hectares, com área construída de 5 hectares
-       Além do espaço para aulas práticas a campo, serão 11 salas de aula e quatro laboratórios de informática
-       O local contará com cinco pavilhões para treinamento
-       O foco será capacitar produtores para a operação de máquinas e implementos agrícolas, como tratores, plantadeiras, autopropelidos, colheitadeiras e drones.
-       Também serão abordadas técnicas de irrigação, de agricultura de precisão, de uso de GPS, empilhadeira, retroescavadeira, pulverizador de barras tratorizado, motosserra, roçadeira e soldagem rural.

Notícias relacionadas