Senar-RS investe R$ 55 milhões em centro de formação rural para tecnologia de ponta no Estado

Thiago Copetti, especial JC

Com o objetivo de solucionar um dos grandes problemas de produtores que investem pesado em máquinas agrícolas de ponta, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/RS) está erguendo em Hulha Negra, na Campanha Gaúcha, o primeiro centro de capacitação em tecnologia de ponta para produtores rurais.

De acordo com o superintendente do Senar/RS, Eduardo Condorelli, as obras já estão 50% concluídas e a previsão é inaugurar o centro ainda no primeiro trimestre de 2026. O investimento no projeto, segundo o executivo, é o maior em andamento atualmente feito pelo Senar em todo o Brasil. A ideia é capacitar até 10,5 mil produtores e trabalhadores para que possam operar as mais modernas máquinas agrícolas com todos os recursos que oferecem. “Já contamos, inclusive, com grandes indústrias parcerias. Durante a Expointer, por exemplo, a John Deere aderiu ao projeto e nos doará, em comodato, o equivalente a R$ 10 milhões em equipamentos para treinamento”, comemora Condorelli.

A ideia da parceria por comodato é que o Senar faça a troca de equipamentos constantemente e, assim, tenha sempre as tecnologias mais atuais à disposição de aulas, alunos e professores. Os produtores e trabalhadores rurais em treinamento passarão uma semana em aulas didáticas e práticas para que, ao regressarem a suas propriedades, operem as máquinas que tenham em campo de forma plena. “Assim como nós usamos todo o potencial de um celular em apenas uma pequena parcela de tudo que oferecem de recursos, o mesmo ocorre com as máquinas agrícolas. Porém, uma máquina agrícola custa milhões de reais e pode trazer muitos ganhos de produtividade se bem utilizadas”, pondera Condorelli.

Além de atender às necessidades do produtor, o centro de qualificação é importante também para que a indústria veja todo o potencial de suas máquinas realmente operando no campo. “Pesquisa realizada por uma grande fabricante mostrou que apenas 5% dos produtores que adquiriram uma determinada máquina acionaram o software dela, capaz de autorregular cerca de 100 operações. O custo desse software é de cerca de R$ 300 mil, para ser incorporado à colheitadeira, e não é utilizado pela imensa maioria dos compradores”, exemplifica o superintendente do Senar/RS.