Com vagas para Hulha Negra, concurso do Senar tem inscrições até dia 14

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do RS (Senar), que iniciou, em março, as obras para o Centro de Formação Profissional Rural Campanha (CFPR) em Hulha Negra, na região da Campanha, tem inscrições abertas até o dia 14 de abril para um concurso público com vagas para diversas áreas, de nível médio e superior.

destinada justamente à atividade do novo centro, que tem inauguração prevista para o início de 2026: analista de ensino profissional rural, secretário escolar, analista de desenvolvimento de sistemas, de gestão escolar, e de suporte externo. Entre as vagas ofertadas, também haverá formação de cadastro-reserva. As inscrições podem ser feitas pelo site Uma parte delas será, que tem: analista de ensino profissional rural, secretário escolar, analista de desenvolvimento de sistemas, de gestão escolar, e de suporte externo. Entre as vagas ofertadas, também haverá formação de cadastro-reserva. As inscrições podem ser feitas pelo site www.legalleconcursos.com.br, onde o edital também pode ser consultado.

LEIA TAMBÉM: Setor de silvicultura mira expansão de 100 mil hectares no RS

Outras vagas, como de analista administrativo, apoio estratégico, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento e inovação, serviços administrativos, e assistentes administrativo, de compras, secretaria escolar, e financeiro, são destinados às cidades de Cruz Alta e São Sepé.

O edital do processo seletivo pontua que os salários variam entre R$ 2.323,94 até R$ 10.209,86 para jornadas de 40 horas semanais de trabalho e incluem vales transporte e alimentação, e assistência médica pela Unimed.

Segundo a assessoria de imprensa da entidade, o centro será implantado em uma área de 35,94 hectares, com área construída de 5 hectares, tendo capacidade para atender até 400 pessoas, concomitantemente, e até 8 mil alunos por ano. A estrutura incluirá um prédio administrativo, um prédio educacional com 11 salas de aula e quatro laboratórios de informática, um auditório para 180 pessoas, refeitório com capacidade para 130 pessoas, além de cinco pavilhões destinados às aulas práticas.



Os cursos oferecidos serão focados na operação de máquinas e implementos agrícolas, como tratores, plantadeiras, autopropelidos, colheitadeiras e drones. Outras capacitações incluirão técnicas de irrigação, de agricultura de precisão, de uso de GPS, empilhadeira, retroescavadeira, pulverizador de barras tratorizado, motosserra, roçadeira e soldagem rural.



A previsão é de que a primeira fase da obra seja concluída até janeiro de 2026, com a primeira turma já iniciando em fevereiro do próximo ano. Inicialmente, a unidade contará com cinco instrutores, dois profissionais administrativos e dois técnicos da área educacional. O Senar-RS irá custear os cursos para os alunos, incluindo hospedagem, alimentação e transporte. Além disso, haverá parcerias para serviços de alimentação e bufê, transporte de alunos e contratação de hospedagem.

Confira os cargos oferecidos no concurso do Senar-RS

• Analista Administrativo II

• Analista de Apoio Estratégico II

• Analista de Desenvolvimento de Sistemas II

• Analista de Desenvolvimento e Inovação II

• Analista de Ensino Profissional Rural MA II (Hulha Negra)

• Analista de Ensino Profissional Rural VNT II (Hulha Negra)

• Secretário(A) Escolar (Cruz Alta, São Sepé e Hulha Negra)

• Analista de Desenvolvimento de Sistemas III

• Analista de Gestão Escolar III (Hulha Negra)

• Analista de Suporte Externo I (Hulha Negra)

• Assistente de Serviços Administrativos I (vaga PcD)

• Assistente Administrativo II

• Assistente de Compras II

• Assistente de Secretaria Escolar II (Cruz Alta e São Sepé)

• Assistente Financeiro II