Publicada em 11 de Setembro de 2025 às 19:00

Seminário aborda cenário do agro no Brasil e no mundo

Com 700 inscritos, Campo das Ideias foi muito além dos tradicionais temas voltados ao campo

Com 700 inscritos, Campo das Ideias foi muito além dos tradicionais temas voltados ao campo

TÂNIA MEINERZ/JC
JC
JC
Thiago Copetti, especial JC
Thiago Copetti, especial JC
Organizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/RS), o seminário Campo das Ideias, realizado nesta quinta-feira (11), em Porto Alegre, foi muito além dos tradicionais temas voltados ao campo. O painel “A importância do Agronegócio para o Brasil e o Mundo”, que abriu o evento, deu o tom do que viria ao longo do dia.
O evento reuniu líderes como o governador Eduardo Leite, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, o cientista político Fernando Schuler, entre outros.
Primeiro convidado a falar aos cerca de 700 inscritos foi Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getulio Vargas. Rodrigues intercalou sua visão crítica sobre o agronegócio no Brasil com histórias pessoais divertidas - o que ajudou a amenizar a forma dura e realista com que tratou o tema em alguns momentos.
Assim como Rodrigues, o cientista político, economista e ex-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (o chamado Banco do Bric), Marcos Troyjo apresentou um cenário bastante realista, e nem sempre positivo, para a produção rural brasileira. Dificilmente alguém saiu incólume após as duas falas e a montanha russa formada por boas perspectivas e grandes desafios ao agronegócio brasileiro - dentro e fora do Brasil. Só restou ao público refletir e olhar suas próprias atividades rurais sob novas perspectivas e horizontes.
Era essa, justamente a proposta do evento, explica o superintendente do Senar/RS, Eduardo Condorelli: promover uma grande reflexão ao setor, por meio de painelistas que reúnem experiência de muitos anos em políticas públicas, que compreendem a articulação do agro com a sociedade e que ocuparam posições importantes no cenário nacional e internacional. “Temos dificuldade em encontrar sustentação em nível nacional e desafios em nível global. Somos o único País com capacidade de atender a futura necessidade mundial de alimentos, segundo a OCDE. Nosso papel é relevante globalmente, mas temos dificuldade para cumpri-lo. Os painelistas desse evento deram uma visão mais holística de toda a situação e indicaram caminhos e soluções à parte dos nossos problemas”, explica Condorelli.
Crença no potencial do agro, mas não na concretização
Primeiro painelista, Roberto Rodrigues foi incisivo na apresentação de dados que mostram que o Brasil pode muito mais do que os já gigantescos números alcançados. Lançou ao público até questões constrangedoras ao mostrar, por exemplo, que o Brasil se acomodou com sua baixa produção pesqueira. Da mesma maneira, não questionou o motivo de a fruticultura não ter maior papel nas exportações, com tanta riqueza, produtividade e diversidade.
 
Rodrigues foi incisivo na apresentação de dados que mostram que o Brasil pode muito mais do que os já gigantescos números alcançados | TÂNIA MEINERZ/JC
Rodrigues foi incisivo na apresentação de dados que mostram que o Brasil pode muito mais do que os já gigantescos números alcançados TÂNIA MEINERZ/JC
“Temos 8 mil quilômetros de costa marítima, mas no cenário global das exportações não somos nem um traço (nos gráficos do setor, mundialmente). Nas frutas, somos o terceiro maior produtor, mas o 25º exportador. E o leite, onde o Uruguai nos supera? E no trigo, que desde sempre importamos?”, indagou Rodrigues. Afirmou que o Brasil tem condições de ser ainda mais potente nestas culturas e nas já bem desenvolvidas, como grãos. Após a exaltação à riqueza do agronegócio brasileiro, porém, tirou o brilho dos olhos de quem já via novas riquezas jorrando do campo e do mar. “Eu acredito que temos potencial para estarmos entre os maiores exportadores mundiais de tudo isso, indo muito além das sete culturas que já somos referência. O que eu não acredito é que isso vá acontecer”, ponderou o ex-ministro.
A descrença, explicou, vem da histórica ausência governamental brasileira em ter estratégias e criar condições para que potenciais se convertam em realidades.
“Não é a partir de uma estratégia que a soja tem a atual dimensão. Os primeiros gaúchos que subiram o Brasil semeando o grão o fizeram por conta própria. Não contaram com boas estradas, nessa jornada, por exemplo. Levaram desenvolvimento para outras regiões sem apoio logístico e infraestrutura. O que deveria vir antes, veio depois ", analisa Rodrigues.
Planejar a expansão de qualquer atividade agrícola, defendeu o painelista, precisa de um conjunto de ações muito distante do que os governos brasileiros têm, historicamente, disponibilizado. Faltam, e sempre faltaram, avalia o professor, aportes adequados em logística, financiamento e seguro - entre muitos outros investimentos. “Hoje mesmo vemos nascer um novo segmento industrial no agro, o de produção de biocombustíveis produzidos com grãos. E que estratégia temos para esse setor?”, finalizou Rodrigues.
O agro, a geopolítica e suas micro e macro questões
A montanha russa formada por boas perspectivas e desafios que concomitantemente existem no agronegócio brasileiro seguiu com a palestra de Marcos Troyjo, economista, cientista político e ex-presidente do Banco do Brics. Troyjo explicou, de forma bastante didática, como a geopolítica atual impacta no agro e influenciará nos rumos da produção agrícola do Brasil, com percalços a serem enfrentados, assim como os ganhos que se podem colher.
 
Troyjo explicou como a geopolítica atual impacta no agro e influenciará nos rumos da produção agrícola do Brasil | TÂNIA MEINERZ/JC
Troyjo explicou como a geopolítica atual impacta no agro e influenciará nos rumos da produção agrícola do Brasil TÂNIA MEINERZ/JC
Ainda que o agronegócio tenha se acostumado a olhar o cenário mundial para prever seus negócios, ele se direciona basicamente a safras internacionais e à Bolsa de Chicago. Não é usual agricultores e pecuaristas observarem movimentos não diretamente relacionados a sua atividade, mas com impacto direto sobre ela.
Como uma breve aula introdutória sobre relações internacionais, Troyjo mostrou duas formas de observar cenários mundiais, tentar antecipar movimentos e fazer conexões de seus impactos no campo e nas exportações. Na micro geopolítica, cujos impactos se estendem por até cinco anos, o exemplo são as ações de Donald Trump isolando o Brasil na área comercial e sem que nenhum dos dois presidentes, aparentemente, tenha intenções de reorganizar a crise atual.
“Não é apenas os Estados Unidos que podem acabar isolando ou trazendo prejuízos ao Brasil em seus negócios internacionais. Nações aliadas a Trump tendem, como forma de ‘agradar o chefe’, a se afastar do Brasil de diferentes formas, inclusive no comércio internacional”, contextualiza o economista.
Na esfera do macro cenário, Troyjo abordou o aumento populacional previsto para 2050, quando o mundo deve passar de 8 bilhões para 10 bilhões de pessoas. A previsão vem principalmente das populações da Índia, Indonésia, Paquistão e de cinco países africanos. “Esses 2 bilhões de pessoas a mais podem ser comparados com uma casa onde vivem quatro pessoas, com recursos limitados, e que terá mais uma para alimentar, consumir água e energia. Se ela terá de abrigar mais um hóspede que precisa prever e providenciar mais recursos que não falte nada para ninguém ", ilustra o cientista político.
Esse é um desafio global e não uma notícia positiva - pois é preciso pensar desde já em mais recursos agrícolas, água e geração de energia. Para o Brasil, no entanto, Troyjo diz que é uma grande oportunidade, especialmente para o agronegócio.
“Basta pensar, por exemplo, que o negócio brasileiro mal começou ou quase nada vende de alimentos para a Índia, que tem uma população com patamar baixo de renda mas tende a ampliar sua população e, assim, demandar mais comida e precisará buscar uma fonte para fornecê-lo e cada vez melhor”, avalia o economista.

