Publicada em 08 de Setembro de 2025 às 17:57

Conab fará leilões para apoiar produtores de feijão no Sul

Cada produtor poderá comercializar até 8,4 toneladas nos pregões da Conab

Cada produtor poderá comercializar até 8,4 toneladas nos pregões da Conab

FERNANDO DIAS/SEAPDR/JC
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará nesta quarta e quinta-feira (10 e 11) leilões de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP), destinados a apoiar produtores de feijão do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No total, serão ofertadas 32,4 mil toneladas do grão, com recursos autorizados de até R$ 21,7 milhões pela Portaria Interministerial nº 24/2025, publicada no fim de agosto.
As informações são da assessoria da estatal. As ações integram a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), mecanismo que busca reduzir oscilações na renda dos agricultores, garantir remuneração mínima e regularidade no abastecimento nacional.
Na quarta-feira (10), parte das operações será voltada exclusivamente à agricultura familiar. Estão previstas 6,48 mil toneladas de Pepro de feijão-preto para agricultores familiares e suas cooperativas nos três estados do Sul. Para receber o prêmio, será necessário comprovar produção e venda do grão a indústrias de beneficiamento ou comerciantes de fora da região de origem da lavoura.
Ainda no mesmo dia, outros 6,48 mil toneladas serão ofertados via PEP a indústrias e comerciantes, que deverão adquirir o feijão-preto in natura de agricultores familiares, pelo preço mínimo, e comprovar o posterior escoamento do produto. 
Na quinta-feira (11), os leilões de Pepro e PEP ocorrerão em caráter de ampla concorrência, permitindo a participação de todos os produtores, cooperativas e agricultores familiares. As regras de comprovação de compra pelo preço mínimo e escoamento do feijão-preto seguem válidas. 
Cada produtor terá limite de participação de até 8,4 toneladas. Caso o agricultor seja beneficiado simultaneamente por operações de Pepro e PEP, o volume máximo não poderá ser ultrapassado.
Para participar, é necessário estar inscrito em uma Bolsa de Mercadorias, regular no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican), no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), além de atender às demais exigências dos editais. Os leilões começam às 9h (horário de Brasília) e serão realizados na modalidade “cartela”, por meio do Sistema de Comercialização Eletrônica da Conab (Siscoe), com interligação às Bolsas de Cereais, de Mercadorias e/ou de Futuros.

