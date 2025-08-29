Sebrae RS promove debate sobre mitos e verdades da carne na Expointer

No dia 1º de setembro de 2025, das 10h às 14h, o Sebrae RS, em parceria com a Embrapa e o Frigorífico Minerva, realiza o evento "Menos Mitos, Mais Ciência – o papel da carne na alimentação", durante a Expointer, no estande do Sebrae e Simers, localizado no Pavilhão de Máquinas do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A atividade deve reunir cerca de 50 pessoas, com foco no público urbano que visita a feira.

O objetivo é. "Vivemos na era da informação, mas ainda existe muita falta de conhecimento. A carne muitas vezes é vista como vilã, assim como a própria pecuária. O que queremos é mostrar ao consumidor, com base na ciência, quais são os fatos sobre os nutrientes da carne, sua importância para a saúde e o papel da produção pecuária para a economia e o meio ambiente", destaca André Luis Bordignon, Analista de Competitividade Setorial do Sebrae RS.A programação inclui duasque é médica veterinária e pesquisadora em ciência da carne na Embrapa eque é pesquisadora e especialista em mudanças climáticas na Embrapa.Em seguida, será realizada uma análise sensorial às cegas: cada participante receberá três amostras de contrafilé, preparadas de acordo com critérios técnicos da Embrapa, sem temperos ou sal, para comparar características de carnes provenientes de dois sistemas produtivos – a pasto e confinamento.Após a atividade, será servida uma degustação de carne, totalizando cerca de 20 kg preparados para o público. O corte contrafilé foi escolhido por ser referência em pesquisas de ciência da carne, devido à sua padronização e representatividade da carcaça bovina.Segundo Bordignon,"É um alimento fundamental para alimentação da população e por muitas vezes imaginamos que as pessoas sabem as informações nutricionais da carne e não é esta realidade. As embalagens de carne não comunicam todos os nutrientes presente neste alimento que é uma das principais fontes de proteína da nossa alimentação.Em sua terceira edição, o "Menos Mitos, Mais Ciência" busca ampliar o debate sobre o papel da carne na alimentação e gerar confiança por meio de informação imparcial, técnica e de qualidade.