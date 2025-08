Leite destaca a Expointer como palco da superação do Rio Grande do Sul durante lançamento em Brasília

O atual momento que passa o Brasil, o endividamento dos produtores e a grandeza da Expointer como o maior palco do agronegócio gaúcho foram temas em destaque durante o lançamento inédito da 48ª Expointer em Brasília, nesta quarta-feira (6), na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite, do secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, e de diversas lideranças políticas, reunindo cerca de 200 pessoas.

"Estamos lançando a Expointer, pela primeira vez, em Brasília, no coração político do País, para mostrar a força do agro gaúcho e chamar a atenção do governo federal e do Congresso para a necessidade de medidas concretas de apoio aos nossos produtores. Depois de uma sequência de estiagens e das enchentes de 2024, que tanto impactaram o setor, esta feira simboliza a capacidade de reação do Rio Grande e será um palco de diálogo para defender quem empreende e gera riqueza no campo", afirmou Leite.

"Mesmo diante de todos os desafios, temos uma grande expectativa para esta edição da Expointer. No ano passado, superamos obstáculos e alcançamos resultados históricos; agora, com mais de 450 expositores da agricultura familiar e um volume de negócios que deve ultrapassar R$ 8 bilhões, a feira será novamente um motor de ânimo para os gaúchos e uma vitrine para lembrar ao Brasil que apoiar a nossa produção rural é investir no desenvolvimento de todo o país", acrescentou o governador.

Lançada pela primeira vez fora do Estado - nesta terça-feira (5) ocorreu em São Paulo -, a Expointer ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, a Expointer reúne milhares de pessoas em nove dias de evento. Em 2024, fechou com R$ 8,1 bilhões em negócios.

O secretário Brum destacou os momentos desafiadores que os produtores gaúchos enfrentam, mas lembrou que o governo do Estado tem feito a sua parte e aportou R$ 150 milhões para a prorrogação de dívidas de crédito rural. “Sem dúvida a Expointer será um grande palco de discussões que ainda precisam de respostas. Nossos produtores rurais necessitam de olhar mais atento da União”, enfatizou.

Brum também afirmou que o agronegócio move o Rio Grande do Sul e é o impulsor do desenvolvimento gaúcho e que o Brasil é reconhecido internacionalmente como “supermercado do mundo” pela sua vasta capacidade de produção agrícola, diversidade climática e uso da tecnologia no campo.

“O Rio Grande do Sul se destaca como um dos pilares desta potência agropecuária, sendo um dos maiores produtores nacionais de grãos, carnes, leite, tabaco e frutas. Com uma agricultura moderna e uma forte base na produção familiar, o Estado combina a tradição e inovação, contribuindo de forma estratégica para a segurança alimentar global e para o fortalecimento da economia brasileira”, enfatizou.

O presidente da CNA, João Martins da Silva Junior, e o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, também se pronunciaram durante o evento.