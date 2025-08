Expointer 2025 tem aumento de 47,69% na inscrição de animais de argola

A 48ª Expointer está com as inscrições encerradas para os animais de argola, que vão a julgamento. Nesta edição, 5.107 animais participarão da feira, que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Trata-se do maior número de animais nos últimos 12 anos no evento.

O acréscimo de 47,69% no número de inscritos em relação à edição de 2024 se deve, principalmente, ao retorno das aves e dos pássaros à exposição, que não puderam participar nos últimos anos por causa das emergências zoossanitárias de gripe aviária e doença de Newcastle.

“No entanto, se desconsiderarmos as aves e os pássaros, o aumento geral também foi significativo, de 21% em relação ao ano passado. É uma demonstração da confiança que os produtores e os criadores depositam na Expointer”, destaca o comissário-geral da feira, Pablo Charão. O aumento no número de inscritos foi verificado em praticamente todos os segmentos, com destaque para os ovinos, que somam 997 exemplares.

“Um ponto a destacar no incremento da participação dos bovinos é o reconhecimento do Brasil como área livre de febre aftosa sem vacinação. Isso permite que animais de todos os Estados possam participar da Expointer”, conta o comissário-geral. Dos 1.381 bovinos confirmados para a edição deste ano, 260 exemplares são de fora do Estado.

Entre os equinos, os pôneis mais que dobraram a participação, com 217 exemplares inscritos. “Vamos ter uma exposição nacional de pôneis dentro da Expointer. O programa teve que incluir mais um dia de julgamento – serão três, no total – porque são muitos animais”, explica Charão.

A Expointer deste ano terá a estreia de duas raças: a Murciana, de caprinos leiteiros de origem espanhola; e os bovinos de corte Greyman, uma raça sintética da Austrália, produzida a partir do cruzamento do Murray Grey com zebuínos Nelore ou Brahman. Retorna à feira a raça de cavalos Anglo-Árabe, cruzamento de Árabe com Puro-sangue Inglês.

O número total de animais inscritos será conhecido a partir de 14 de agosto, quando se encerra a inscrição dos rústicos.