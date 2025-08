Leite reforça a importância do agronegócio gaúcho durante lançamento da 48ª Expointer em São Paulo

O governador Eduardo Leite reforçou, nesta terça-feira (5), a importância e o potencial do agronegócio gaúcho durante o lançamento da 48ª Expointer em São Paulo (SP), no escritório da Invest RS. Em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), o evento foi realizado de forma inédita na capital paulista e reuniu cerca de 50 empresários e representantes do setor.

“Fazer o lançamento da Expointer aqui em São Paulo, no coração econômico do País, é uma oportunidade de mostrar para todo o Brasil a força do agronegócio gaúcho e de tudo o que o nosso Estado tem a oferecer. Mesmo depois de enfrentar o maior desastre climático da nossa história, estamos de pé, nos reconstruindo com resiliência e preparados para exibir ao País um Rio Grande do Sul que inspira confiança e oportunidades”, afirmou Leite.

Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, a Expointer ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Este ano tem como slogan “Nosso futuro tem raízes fortes”, trazendo o conceito de legado, algo de valor que é transmitido, uma missão que é confiada. A campanha traz um olhar para o futuro honrando a história dos gaúchos.

LEIA MAIS: Obras para garantir trens na Expointer alteram operação da Trensurb neste sábado

“Estamos prontos para receber todos os visitantes, em um parque ainda mais bonito e preparado para ser palco de grandes negócios, conexões e experiências culturais. A Expointer é muito mais do que uma feira, é a celebração da nossa capacidade de superar desafios e de projetar o Rio Grande do Sul para o futuro, unindo o campo e a cidade em um só ambiente”, acrescentou o governador.

O titular da Seapi, Edivilson Brum, destacou que, mais do que uma feira agropecuária, a Expointer é um símbolo da inovação, da resiliência e da excelência do agronegócio gaúcho. “A Expointer é uma grande feira que reúne tecnologia, inovação, o melhor da genética animal, discussões de temas relevantes para o agro, possibilidades de grandes negócios. Mas, acima de tudo, reúne pessoas que convergem para o mesmo objetivo, que é o crescimento e o desenvolvimento do agro gaúcho. É onde a tradição se encontra com a tecnologia, o campo se conecta com a cidade e o passado se transforma em futuro”, disse Brum.