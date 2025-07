Leilão de COV para arroz é retomado com R$ 150 milhões em recursos

O governo federal anunciou nesta terça-feira (15) a retomada dos leilões de Contratos de Opção de Venda (COV) de arroz, com previsão de aquisição de até 110 mil toneladas da safra 2024, totalizando R$ 150 milhões em investimentos. Os recursos serão remanejados da modalidade Aquisição do Governo Federal (AGF), demonstrando a estratégia do Executivo em priorizar instrumentos de garantia de renda para o setor produtivo frente às oscilações do mercado. Em coletiva na sede da superintendência da Conab em Porto Alegre, o presidente da estatal, Edegar Pretto, revelou que as novas contratações preveem pagamento de R$ 73,00 para a saca de 50 quilos do produto em agosto, com variação para R$ 73,48 em setembro e R$ 73,95 em outubro. Os valores são 11,5% superiores ao preço médio praticado no mercado do RS atualmente. LEIA MAIS: Cooperativa de arroz aposta em venda externa e estabiliza mercado No final do ano passado, a companhia adquiriu 91,7 mil toneladas, das 500 mil que pretendia para formação de estoques, por meio de COV, pagando 20% acima do mínimo. O governo havia disponibilizado R$ 1 bilhão em verba emergencial para auxiliar o setor, prevendo que os preços de até R$ 110,00 por saca sofreriam forte queda ao final da colheita, com safra cheia na América Latina e oferta abundante ao redor do mundo. O que acabou se confirmando. Embora abaixo do custo de produção, estimado pela Federarroz entre R$ 80,00 e R$ 90,00, os valores dos novos leilões ainda oneram o produtor com o deságio da corretagem e do frete. Mesmo assim, representam um preço levemente superior ao que o mercado está pagando. E, principalmente, ajudam a escoar parte do estoque excedente, numa tentativa de que as cotações voltem a um patamar mais próximo da realidade das lavouras. Pretto explicou que o cenário de preços e de mercado agora é outro, e que esse foi o movimento possível para socorrer a cadeia orizícola. Mas destacou que a retomada dos COV é uma ação necessária diante da continuidade da crise de preços, mesmo com a colheita encerrada. “O produtor, mesmo com a safra finalizada, ainda enfrenta dificuldades para comercializar. Essa nova rodada de leilões vai dar suporte imediato e estabilidade ao setor”, afirmou. Ele também destacou que os leilões funcionarão como um "colchão de sustentação" para a próxima safra. A medida tem respaldo da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), embora o presidente da entidade, Denis Dias Nunes, tenha manifestado incômodo com a necessidade de acionar o governo com tanta frequência. "É desconfortável ter que recorrer ao governo. Parece que a gente não tem capacidade de gerir a propriedade. Mas a conjuntura atual exige uma atuação firme do Estado para evitar o fechamento de milhares de lavouras", avaliou. Nunes ressaltou ainda que, sem ação do governo, haveria quebra generalizada no setor. O dirigente pontuou que os custos de produção aumentaram nos últimos anos, enquanto os preços de mercado se retraíram, gerando um "estrangulamento financeiro" para os orizicultores. "Estamos vivendo um cenário onde produzir arroz está se tornando inviável. A cada ciclo, mais produtores desistem. É urgente que se criem mecanismos mais estruturantes, para não depender sempre de medidas emergenciais."