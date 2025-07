Governo inicia debate sobre alívio estrutural da dívida rural no RS

A primeira reunião do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) criado pelo Ministério da Agricultura para tratar da busca de solução estrutural para o endividamento dos produtores rurais do RS será realizada nesta terça-feira (15), em formato híbrido. Participam do encontro representantes da Farsul, Fetag-RS, Famurs, governo gaúcho, Banco do Brasil, BNDES e instituições federais.

A reunião terá formato híbrido, presencial na sede do Ministério, e com participação virtual. Dados da Farsul apontam que o tamanho das dívidas de longo prazo chegaria a R$ 72,8 bilhões, dos quais R$ 27,7 bilhões com vencimento em 2025. Entre as alternativas em discussão está o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal, estratégia defendida pelo governador Eduardo Leite para financiar renegociações sem onerar o orçamento da União.

O GTI terá 120 dias para entregar propostas ao governo, com reuniões quinzenais. A expectativa é que o grupo apresente um pacote integrado, que combine securitização, uso do Fundo do Pré-Sal, prorrogações e medidas emergenciais, garantindo alívio financeiro estrutural aos produtores.