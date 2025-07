Trigo enfrenta safra desafiadora no RS, com atraso e menor área

O cultivo do trigo no Rio Grande do Sul enfrenta desafios na safra 2025. Até esta quinta-feira (3), metade da área prevista já foi semeada, conforme levantamento da Emater/RS-Ascar, indicando avanço em relação ao fim de junho. O ritmo de semeadura, porém, ainda é considerado lento para o período, especialmente nas regiões Norte e Noroeste – principais áreas produtoras – onde a janela preferencial do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) se encerra em 10 de julho.

O atraso se deve principalmente às chuvas intensas que atingiram essas regiões, com precipitação quase três vezes acima da média histórica para junho, segundo dados da Embrapa Trigo. A umidade excessiva encharcou o solo, limitou o acesso das máquinas às lavouras e trouxe preocupações quanto à sanidade e ao manejo das plantas já implantadas.

Apesar dos desafios, o calendário oficial de semeadura vai até 31 de julho, o que ainda permite que os produtores completem o plantio com cuidados adequados para garantir o desenvolvimento da cultura.

"Temos ainda uma boa janela de semeadura pela frente. O importante é semear bem, com todos os cuidados fitossanitários, e não apenas semear cedo", orienta o pesquisador Osmar Conte, da Embrapa Trigo.

A instabilidade climática, no entanto, vem influenciando diretamente as decisões dos produtores. Estimativas da Emater indicam uma redução de até 17% na área cultivada em relação ao ano passado, com projeções entre 1 milhão e 1,1 milhão de hectares – ante os 1,3 milhão de 2024.

Além da questão meteorológica, fatores econômicos e estruturais pesaram na escolha dos agricultores. A queda na oferta de crédito rural e o aumento nos custos de financiamento resultaram em menor investimento técnico nas lavouras, com impacto direto na capacidade de manejo e na adoção de tecnologias.

De acordo com o engenheiro agrônomo Célio Colle, da Emater/RS-Ascar, o plantio nesta safra tem ocorrido, em grande parte, com recursos próprios. No ano passado, cerca de 860 mil hectares foram financiados com crédito rural no Estado.

Em 2025, a estimativa é de menos de 470 mil hectares, reflexo da elevação das taxas e da redução no apetite de risco dos produtores. Mesmo com o lançamento do novo Plano Safra, a exigência de conformidade com o Zarc como condição para o financiamento com juros subsidiados torna-se um desafio adicional em anos de atraso como este.

Nas áreas onde o trigo já foi implantado, a combinação de umidade elevada, baixa insolação e solo saturado de água tem limitado o crescimento das plantas, atrasado tratos culturais e elevado os riscos de doenças, como o mosaico comum do trigo. A doença pode causar perdas de até 50% no rendimento de grãos, especialmente em áreas com drenagem deficiente.

A infecção precoce das plantas, nos dias subsequentes à semeadura, pode causar perdas significativas. A adoção de cultivares resistentes continua sendo uma das principais estratégias recomendadas para o controle das doenças e para assegurar o desenvolvimento saudável da lavoura.

Além da sanidade vegetal, a conservação do solo também exige atenção. A erosão hídrica provocada pelas enxurradas compromete a qualidade das lavouras, especialmente quando o plantio é realizado em sentido morro acima e morro abaixo, prática ainda comum no Estado. A orientação dos pesquisadores é pela semeadura em contorno e pela adoção de terraços agrícolas, práticas que aumentam a infiltração da água e ajudam a preservar nutrientes e sementes.

A previsão para as próximas semanas indica tempo seco até meados de julho, o que deve favorecer o avanço da semeadura. A neutralidade climática, sem influência direta de El Niño ou La Niña, deve marcar o inverno com alternância entre períodos chuvosos e secos. Apesar da oscilação, a expectativa é de produtividade satisfatória para as lavouras que conseguirem se estabelecer bem.

Mesmo assim, o cenário econômico segue pressionando a cadeia produtiva. A escassez de políticas públicas de incentivo, a concorrência com o trigo importado — favorecido por estoques elevados e câmbio alto — e o custo do financiamento comprometeram a atratividade da cultura. Muitos produtores optaram por reduzir área ou migrar para alternativas como a canola, cuja área cresceu cerca de 33% em 2025, amparada por contratos de compra antecipada e custos mais baixos.



Para Hamilton Jardim, presidente da Comissão de Trigo da Farsul, a insegurança do produtor se reflete também na cobertura de seguro rural.

“No ano passado, o seguro cobria 65% da área de trigo no Estado. Neste ano, dificilmente vai chegar a 50%. O produtor está ficando desassistido”, alertou.