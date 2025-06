Alta na canola e baixa no trigo são destaques nas estimativas para safra de inverno no Rio Grande do Sul

A safra de inverno 2025 no Rio Grande do Sul será marcada pela diminuição na produção de trigo e pelo aumento significativo no cultivo da canola, conforme estimativa divulgada pela Emater/RS na manhã desta segunda-feira (16), em Porto Alegre. A entidade também apresentou previsões sobre aveia branca e cevada para os meses de julho, agosto e setembro.

O evento contou com a presença de Luciano Schwertz, presidente da Ematers/RS, Claudinei Moisés Baldissera, diretor técnico da Emater/RS, Alexandre Bruno Arrais Durans, diretor administrativo da Emater/RS, além de Edivilson Brum, o atual secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul.

Um dos principais temas abordados durante o encontro foi o impacto das enchentes de maio de 2024 na lavoura gaúcha. Isso se refletiu nos números apresentados: a estimativa mostrou que a área de plantio teve uma variação negativa de -2,78%, até mesmo quando se trata do trigo, a maior área de cultivo do RS, que teve uma diminuição de -9,97% de área e -2,95% na produção, em relação ao ano de 2024.

Um dos motivos para essa diminuição, segundo Baldissera, é a dificuldade que muitos agricultores estão tendo para conseguir acesso a crédito. "O acesso ao crédito nesta safra está muito mais baixo que o da safra passada. Isso faz com que o agricultor opte por fazer a implantação das lavouras com recursos próprios e eventualmente até abra mão de um investimento maior em tecnologia."

Coletiva de imprensa ocorreu em Porto Alegre nesta segunda-feira TÂNIA MEINERZ/JC

Além do trigo, a produção de cevada caiu em relação ao ano passado. O produto contou com uma variação negativa de -21,97% na área de plantio, o que resultou em uma produção de 87.412 toneladas - uma variação de -19,90% em relação a 2024.

Mas notícias boas também foram detalhadas. A aveia branca contou com variações positivas tanto na área de cultivo quanto no total produzido. Outro destaque foi o aumento significativo na produção de canola, que contou com uma aumento de 68,99% na produção.

“A canola é uma importante cultura que vem crescendo nos últimos anos de forma substancial, a ponto de que esse ano, em relação à safra passada, mais de 37% da área cultivada está sendo prevista de implantação. Além de ser uma cultura que tem uma rentabilidade, ela tem uma janela de posicionamento adequada para sucessão com as culturas de verão, e também conta com demanda da indústria para utilização da alimentação humana”, afirmou Baldissera.

Conforme o prognóstico climático, apresentado pelo meteorologista Flávio Varone, o ano de 2024 foi marcado por uma catástrofe climática que prejudicou a lavoura gaúcha, algo que não se repetirá em 2025.

“Ao que tudo indica, as projeções que nós temos neste momento não são contrárias ao desenvolvimento de uma safra um pouco melhor aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos problemas de chuva intensa ano passado, além de um evento catastrófico. Esse ano nós não temos influência de nenhum fenômeno climático mundial, ou seja, passamos uma tendência de retorno da normalidade aqui no Estado”, ponderou Varone.

Confira os números completos das safras de cultivo

Aveia branca grãos

Safra de 2024:

Área: 368.450

Produção: 809.036

Previsão 2025:

Área: 401.273

Produção: 904.375

Variação:

Área: 8,91%

Produção: 11,78%

Canola

Safra de 2024:

Área: 147.879

Produção: 208.830

Previsão 2025:

Área: 203.206

Produção: 352.893

Variação:

Área: 37,41%

Produção: 68,99%

Trigo

Safra de 2024:

Área: 1.331.013

Produção: 3.700.521

Previsão 2025:

Área: 1.198.276

Produção: 3.591.330

Variação:

Área: -9,97%

Produção: -2,95%