Ministério da Agricultura apreende 51 toneladas de soja irregular no RS

O Ministério da Agricultura e Pecuária apreendeu 51 toneladas de soja introduzidas de forma irregular no Brasil durante a Operação Ronda Agro LXXXIX, realizada entre 9 e 13 de junho no noroeste do Rio Grande do Sul. A fiscalização foi conduzida em conjunto com a Brigada Militar, o Exército, a Polícia Federal, a Receita Federal e a Secretaria da Agricultura do Estado (Seapi-RS).



Além da soja, foram apreendidas 12 toneladas de cebola e 1.946 litros de produtos similares a agrotóxicos sem registro. Um caminhão, um trator, um carretão e uma esteira elétrica usados no transporte das cargas também foram recolhidos. Os bens foram encaminhados à Receita Federal para aplicação das sanções previstas. O prejuízo estimado aos envolvidos ultrapassa R$ 500 mil.



As ações ocorreram nos municípios de Santa Rosa e Três Passos e incluíram a fiscalização de estabelecimentos rurais e terminais de grãos. O foco da operação foi combater o trânsito internacional irregular de produtos agropecuários e reduzir riscos sanitários.



Segundo o Ministério, as atividades integram o Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais (Vigifronteiras) e seguem diretrizes da Política Nacional de Fronteiras.

