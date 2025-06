Santa Rosa ganha hub de inovação para impulsionar o agro regional

Com inauguração marcada para esta sexta-feira (13), o Semear AgroHub Santa Rosa é a mais nova aposta de integração entre inovação, agronegócio e desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul. A iniciativa foi contratada pela Prefeitura de Santa Rosa e construída em parceria com o Tecnopuc (Parque Científico e Tecnológico da PUCRS), tendo como ambição consolidar um ecossistema de referência em soluções tecnológicas para o campo.

A abertura do hub está marcada para as 9h30min, em cerimônia no Imigrantes Hotel. Na oportunidade, o hub será apresentado, assim como a sua marca e seus colaboradores, bem como o anúncio dos primeiros participantes e do local oficial das instalações.

Conforme Cleber Graef, diretor do novo hub, o projeto irá potencializar valências da região, ganhando competitividade e relevância como polo empreendedor.

"Com o Semear Agro Hub, o município de Santa Rosa e a região noroeste do Rio Grande do Sul se posicionam de forma competitiva na economia do conhecimento, tendo papel fundamental na promoção do empreendedorismo, na geração de empregos qualificados e na atração de investimentos e talentos. Participar e investir no Semear não é apenas uma opção, mas uma necessidade estratégica com potencial para moldar positivamente o futuro da região", argumenta.



Segundo Luis Villwock, coordenador do Celeiro AgFood Hub (vertical agro do Tecnopuc), o projeto foi concebido ao longo de 2024, com base em uma avaliação técnica, econômica e social da região noroeste gaúcha.

“A ideia é que o Semear funcione como um espaço de convergência entre empresas locais, startups, instituições acadêmicas e grandes players do setor. Não nasce do zero. Nasce com a força e a estrutura que o Tecnopuc já tem disponível, agregando as competências da região”, afirma.

O Semear AgroHub é um centro de inovação voltado ao agronegócio, com sede física em Santa Rosa, mas com influência regional. Será um espaço de co-working, articulação de projetos e apoio à pesquisa e desenvolvimento (P&D), com foco em quatro eixos principais: modernização da gestão rural e difusão de tecnologias; apoio ao polo metalmecânico vocacionado ao agro; soluções para produção de grãos frente às mudanças climáticas e tecnologias para proteína animal, com foco em suinocultura e leite, por exemplo.

A região escolhida não foi por acaso. Cerca de 60% dos equipamentos usados no agro brasileiro são fabricados no Noroeste do Estado, onde também estão instaladas montadoras como John Deere e AGCO, além de uma cadeia expressiva de fornecedores e indústrias locais formadas por talentos da região.

Apesar de a localização oficial do espaço ainda estar sob sigilo até a cerimônia de abertura, Villwock explica que o local já está pronto e começa a operar imediatamente.

“É uma estrutura já existente, consolidada, que não precisou ser adaptada. A ideia é racionalizar recursos, usar laboratórios e áreas de testes já disponíveis por parceiros e manter uma estrutura ágil, sem replicar esforços.”

A partir de agora, começa também o mapeamento das demandas locais com o apoio do ecossistema do Tecnopuc – que reúne mais de 350 empresas, sendo mais de 20 diretamente ligadas ao agronegócio.

“Uma empresa que desenvolve software para hospitais, por exemplo, pode adaptar suas soluções para cooperativas rurais. A conexão entre setores é o que dá potência a esse modelo”, explica.

Ainda que não haja projetos formalizados antes da inauguração, o coordenador do Celeiro AgFood Hub afirma que já existem empresas e cooperativas interessadas e que veem no AgroHub uma oportunidade de co-desenvolver tecnologias aplicadas às suas necessidades, em áreas como automação, gestão rural e sustentabilidade.

“O Semear é a materialização do nosso movimento Tecnopuc Anywhere, uma estratégia de expansão do modelo de inovação que construímos em Porto Alegre para outras regiões do País e até fora dele.”