Extensão rural completa 70 anos no RS e mira fortalecer sucessão no campo

Mais de 200 mil famílias de agricultores e pecuaristas familiares, comunidades indígenas e quilombolas, pescadores e assentados recebem, atualmente, o apoio e a orientação da Emater/RS-Ascar. A entidade de extensão rural completa nesta segunda-feira (2) seu 70º aniversário, com uma série de atividades de integração em suas unidades, espalhadas pelos 497 municípios gaúchos. E, além de festejar o passado, olha para o futuro, com as novas peculiaridades e desafios para fortalecer a sucessão familiar no meio rural.

O desafio não é pequeno, considerando a amplitude da abrangência e o corpo técnico de 1,7 mil servidores, em um Estado onde o agronegócio é base da economia e representa cerca de 40% do PIB. Além do suporte na terra, com orientações de manejo de solo, na alimentação do gado e na condução de cultivos, os extensionistas têm papel importante na área social das comunidades rurais, atuando como interface junto aos gestores públicos para a formulação de políticas capazes de potencializar a qualidade de vida no campo e renovar o interesse dos jovens em permanecer nas propriedades.

Essa essência vem desde a origem da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar), em 1955, e ganhou força com o surgimento e a formação de convênio com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), em 1977.

“Um de nossos mais importantes legados é o fomento à sucessão nas propriedades, já nos primeiros anos de atuação, qualificando jovens, formando lideranças comunitárias e enfrentando o êxodo rural com boas práticas agrícolas e técnicas de manejo e produção. Assim, eles percebiam que poderiam permanecer no campo, com renda e oportunidades”, conta o agrônomo Luciano Schwerz, que comanda a Emater/RS-Ascar desde setembro do ano passado.

Ele ressalta, ainda, outro momento importante na trajetória da organização, que fez crescer a agricultura, com fertilização, utilização adequada de calcáreo e sementes de melhor qualidade. Foi o chamado Projetão – Plano Estadual de Extensão Rural –, implementado entre 1981 e meados de 1985, com o objetivo de aumentar o volume da produção e os índices de produtividade da agricultura gaúcha, por meio da transferência de tecnologia agropecuária e gerencial. À época, os cerca de 300 profissionais da empresa passaram a morar e atuar em distritos ou comunidades dos 51 municípios onde a iniciativa foi implementada. Assim, com maior integração entre técnicos e produtores, aumentaram a produção e o beneficiamento de alimentos no RS.

Assistência social rural é um dos braços da atuação dos extensionistas para fortalecer a qualidade da vida no campo EMATER/ARQUIVO/DIVULGAÇÃO/JC

Com um protocolo concebido a partir do sistema americano, concentrado no tripé ensino, pesquisa e extensão rural, a Emater/RS-Ascar procurou adaptar suas ações aos desafios da agricultura brasileira e gaúcha na metade do século passado. E não deixou de lado a abordagem social, buscando proporcionar condições sanitárias e a própria organização das propriedades. Nessa caminhada, a integração de seus agentes – eram apenas 28 na fundação da Ascar, com 15 mulheres da área de bem-estar e 13 homens da área agronômica, distribuídos em oito municípios – com as comunidades só aumentou.

“Nosso olhar é para o cuidado com a saúde, a organização e gestão da propriedade, a sustentabilidade, o aproveitamento dos alimentos, o uso de plantas medicinais. Mas, para isso, precisamos nos integrar com esses grupos que atendemos, ganhar a confiança deles e sermos acolhidos. Assim, temos auxiliado diferentes gerações a seguir com a vida no campo, a valorizar a história das famílias e a encontrar novos caminhos, com diversificação”, diz a extensionista social rural Nadir Feijó.

Com quase 25 anos na função, ela viu famílias serem formadas, crianças crescerem e hoje se tornarem adultos bem-sucedidos no campo, liderando agroindústrias, gerando emprego e desenvolvimento econômico e social.

“Mas essa é uma questão que atualmente preocupa. Temo visto muitos jovens abandonando as propriedades, e os idosos ficando. Não são poucas as dificuldades financeiras nas famílias de pequenos produtores rurais. Procuramos encontrar caminhos para amenizar a situação. Mas também levamos esses relatos aos gestores dos municípios onde atuamos, para que eles também possam crias políticas públicas com olhar para o pequeno produtor”, completa Nadir.