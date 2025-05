Inscrições para o 27º Pavilhão da Agricultura da Familiar da Expointer estão abertas e vão até 6 de junho

Começou, nesta segunda-feira (19/5), o período para as agroindústrias familiares realizarem as inscrições para a 27ª Feira da Agricultura Familiar da 48ª Expointer. O prazo se estende até 6 de junho. Neste ano, a feira ocorrerá de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.



Os empreendimentos devem se inscrever por meio das entidades representativas da agricultura familiar, como a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag/RS), Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (Fetraf/RS) ou Via Campesina, ou nos escritórios municipais da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS-Ascar), conveniada da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).



“A Expointer é a grande vitrine das nossas agroindústrias familiares no Rio Grande do Sul. É também onde podemos ver, na prática, o investimento do Estado nesse segmento, pois salta aos olhos a qualidade do que é feito e exposto pelos produtores”, afirmou o titular da SDR, Vilson Covatti.



Para participar, as agroindústrias devem estar incluídas no Programa Estadual da Agroindústria Familiar (Peaf), com regularização ambiental, sanitária e tributária. No processo de inscrição, o empreendedor deverá apresentar também o extrato do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e um licenciamento sanitário válido e atualizado.



Esta será a 27ª edição do Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF) na Expointer. No ano passado, o espaço registrou recorde de vendas, atingindo R$ 10,88 milhões. Esse valor representa um aumento de 25,44% em relação ao ano anterior. Além disso, o pavilhão também registrou um número recorde de expositores: 413 participantes de 181 municípios.



O PAF na Expointer tem como organizadores a SDR, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a Fetag/RS, a Fetraf/RS, a EmaterRS-Ascar e a Via Campesina.