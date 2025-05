Federasul lança nota em apoio aos agricultores gaúchos

Em nota divulgada nesta sexta-feira (30), a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) manifestou apoio aos produtores rurais gaúchos, que ainda sofrem com as consequências da maior tragédia climática do Estado, ocorrida em 2024, e enfrentam uma nova estiagem neste ano.

A entidade lembrou que os agricultores gaúchos “tiveram muitos de seus financiamentos de juros controlados, renegociados a taxas variáveis atreladas à taxa Selic”, o que formou uma crise de dívidas e custos crescentes entre perdas de safras e queda dos preços dos grãos.

“Em nosso Estado, que tem bases socioeconômicas alicerçadas no agronegócio, a crise no campo gera prejuízos em todos os setores, desde o transporte, a indústria, o comércio e os bancos, até a perda de arrecadação e o déficit fiscal que inviabiliza serviços públicos, políticas sociais e ambientais comprometendo o reerguimento dos gaúchos”, diz a nota.

No comunicado, a Federasul propôs alternativas individuais e coletivas para o enfrentamento da crise, levantadas a partir de debate técnico setorial. A primeira diz respeito à “utilização das prerrogativas do Manual de Crédito Rural para produtores rurais com capacidade de pagamento inviabilizada pelos fenômenos climáticos extremos, prorrogando vencimentos nas mesmas condições de juros controlados, mediante apresentação de laudo agronômico e seguindo as regras legais vigentes.”

A segunda sugestão se refere à organização de um movimento que protocole documentos necessários à securitização de obrigações vinculadas às “frustrações climáticas”, estando vencidas ou por vencer.

LEIA MAIS: Cooperativas gaúchas conhecem modelo global de gestão e governança

Na nota, a Federasul também propôs a criação de um fórum técnico para elaboração de um modelo de gestão de crise para pequenos e médios produtores rurais. Segundo a entidade, tal medida poderia favorecer o planejamento da recuperação econômica “para pleitear alternativas de refinanciamento público e apoio ao Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais do Rio Grande do Sul (Fiagro-RS).”

Por último, a entidade sugeriu que a sociedade civil organize um movimento que “clame por medidas federais à altura dos fenômenos climáticos no RS”, com apoio ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e ao Fiagro-RS, para resgatar capacidade produtiva na promoção da segurança alimentar.

A Federasul criticou o Rio Grande do Sul, que, mesmo “com toda tecnologia atual, foi incapaz de reservar água em larga escala, amortecer inundações com barragens e triplicar a área irrigada”. Segundo o comunicado, o povo gaúcho continua reclamando da falta de recursos públicos, “enquanto sabotamos a estabilidade produtiva das safras, desperdiçando crescimento econômico, arrecadação e alimentos.”

Com o comunicado, a Federasul procura mobilizar a opinião pública “até que a sensatez e a solidariedade surjam na forma de políticas públicas.”