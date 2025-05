Irga e Invest RS discutem parceria para fomentar o setor produtivo de arroz

Nesta terça-feira (27), o presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Eduardo Bonotto, e o diretor comercial da entidade, Ailton Machado, reuniram-se com o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e o diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial, Fabrício Forest. O encontro teve como objetivo principal a construção de um acordo de cooperação técnica entre as duas instituições, voltado à ampliação de oportunidades para o arroz produzido no Rio Grande do Sul.

Durante a reunião, Bonotto ressaltou a importância de fortalecer os vínculos entre produtores, indústrias e representantes de entidades do setor orizícola. Para ele, esse alinhamento é essencial para definir estratégias de desenvolvimento que potencializem a cadeia produtiva e ampliem a presença do arroz gaúcho tanto no mercado nacional quanto internacional.

"O arroz gaúcho tem qualidade reconhecida, projetos sustentáveis e com potencial para consolidar e conquistar novos mercados. Nosso papel é criar as condições para que isso se torne realidade, gerando mais renda e oportunidades", afirmou o presidente do Irga.

Como próximo passo, está prevista a realização de um encontro entre as equipes técnicas do Irga e da Invest RS. A proposta é aprofundar a análise das potencialidades do setor, identificar oportunidades e traçar estratégias que favoreçam a expansão comercial do cereal gaúcho.

A Invest RS, Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, atua na promoção do desenvolvimento econômico do Estado, por meio da atração de investimentos e da promoção comercial. A agência trabalha em conjunto com o setor público, a iniciativa privada e a sociedade civil, reafirmando seu compromisso com o crescimento sustentável e a competitividade das empresas gaúchas no cenário global.