Secretaria da Agricultura reafirma que não há novo foco de gripe aviária no RS

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), por meio do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) do Rio Grande do Sul, emitiu nota na manhã desta quarta-feira (28) afirmando que não há novo foco confirmado de influenza aviária no Estado. Em Anta Gorda, há um caso suspeito, referente a uma amostra coletada que está atualmente sob investigação, assim como ocorre com outros casos monitorados em todo o País.A Seapi ressalta que o Estado segue vigilante e atuante no monitoramento e controle de todas as notificações de suspeita da doença, realizando a coleta de material biológico, posteriormente encaminhado ao laboratório oficial para diagnóstico. "É importante ressaltar que, neste momento, o sistema encontra-se hipersensível, com um número elevado de notificações. Todas as suspeitas fundamentadas são devidamente investigadas, com a coleta de amostras, justamente para confirmar ou descartar a presença da influenza aviária", informa a pasta.A Secretaria reforça que aguarda os resultados das análises laboratoriais, conduzidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e divulgará a informação assim que houver qualquer atualização oficial.