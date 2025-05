Anta Gorda tem novo foco suspeito de gripe aviária em granja comercial

Uma nova suspeita de gripe aviária em granja comercial está em investigação no Rio Grande do Sul. Na tarde desta terça-feira, o painel de monitoramento do Ministério da Agricultura incluiu um estabelecimento de Anta Gorda.

O município é o mesmo onde há quase um ano ocorreu um foco da doença de Newcastle. O caso mantém até hoje o Rio Grande do Sul fora do circuito de exportações de carne de frango para mercados importantes, como a China e o Chile.

Com este, são dois casos em plantéis comerciais em análise no País. A outra suspeita é em Aguiarnópolis (TO).

A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul adota cautela em relação a essa investigação. De acordo com a pasta, envio de amostras suspeitas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), com sede em Campinas, fazem parte da rotina. “Nesse momento, o sistema está hipersensível, recebendo muitas notificações, e todas as suspeitas fundamentadas são coletadas para descartar a doença”, disse o órgão, em nota. Por enquanto, nenhuma ação das equipes do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal foi adotada no local. A pasta aguarda o resultado da análise da amostra.