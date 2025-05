Mapa autoriza armazenamento temporário de carne de frango pronta para exportação

Atendendo à solicitação feita pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o Ministério da Agricultura autorizou, de forma preventiva, o armazenamento temporário de cargas de carne de frango já inspecionadas e prontas para exportação. A medida busca garantir maior flexibilidade logística diante das restrições impostas por diversos países, após a confirmação de um caso de gripe aviária em granja comercial no município de Montenegro (RS), na última sexta-feira. A informação do aval foi confirmada ao Broadcast Agro pela ABPA.

Segundo a associação, os produtos serão mantidos em contêineres frigorificados com sistema ativo de refrigeração, fora do sistema tradicional de estocagem, mas ainda sob controle sanitário rigoroso. Ação semelhante foi tomada durante a greve dos caminhoneiros em 2018, quando houve impactos significativos na logística de escoamento da produção.



Até o momento, as exportações de carne de frango do Brasil estão suspensas para 21 destinos, incluindo China, União Europeia, México, Coreia do Sul, África do Sul, Rússia, Canadá, Argentina e outros. A lista reúne países que impuseram restrições e também aqueles para os quais o Brasil interrompeu voluntariamente a certificação de embarques, conforme os protocolos sanitários estabelecidos com cada mercado.