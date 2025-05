18 casos de gripe aviária são investigados no Brasil

O Ministério da Agricultura está realizando 18 investigações de suspeita de gripe aviária no País. A informação é da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves. As investigações estão em andamento com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. Até a manhã deste domingo, eram 20 casos de investigação.

Delas, duas são em plantas comerciais: em uma granja de Ipumirim (SC) e em um abatedouro de aves em Aguiarnópolis (TO). As outras suspeitas são na criação de aves de subsistência, duas delas no Rio Grande do Sul, nos municípios de Capela Santana (RS) e Triunfo (RS), além de casos suspeitos em Santa Catarina, Minas Gerais, Goiânia, Bahia, Ceará e Pará. Outras cinco suspeitas envolvem aves silvestres em Canoas (RS), Belo Horizonte (MG), Mateus Leme (MG), Ilhéus (BA) e Icapuí (CE).



Essas investigações são corriqueiras no sistema de defesa agropecuária nacional, já que a notificação é obrigatória. A influenza aviária de alta patogenicidade (vírus H5N1) é uma doença de notificação obrigatória imediata aos órgãos oficiais de defesa sanitária animal do País. Produtores rurais, técnicos, proprietários, prestadores de serviço, pesquisadores e demais envolvidos com a criação de animais devem notificar imediatamente os casos suspeitos da doença ao Serviço Veterinário Oficial (SVO). O Brasil já realizou mais de 2.500 investigações de suspeitas de gripe aviária desde maio de 2023, quando houve a primeira ocorrência em ave silvestre, segundo o Ministério da Agricultura.



Até o momento, há um caso confirmado de gripe aviária (influenza aviária H5N1) em granja comercial no País, em um matrizeiro de aves da Região Metropolitana de Porto Alegre, no município de Montenegro.