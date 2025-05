Secretaria da Saúde monitora pessoas que tiveram contato com animais infectados por gripe aviária

A Secretaria da Saúde (SES) informa que, após a confirmação de casos de influenza aviária em aves de uma granja no município de Montenegro e no Zoológico de Sapucaia do Sul, foi realizado o levantamento completo das pessoas que tiveram contato com os animais infectados ou mortos. Segundo o Plano de Contingência do Estado para Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em humanos, os indivíduos expostos deverão ser monitorados para o surgimento de sinais e sintomas, de acordo com a definição de casos suspeitos, por um período de até dez dias após a última exposição conhecida às aves e outros animais.

Em nota, o governo gaúcho reforça que para um caso humano seja oficialmente considerado suspeito é necessário que haja, simultaneamente, evidência clínica (presença de sintomas) e evidência epidemiológica. Desde o dia 16 de maio, trabalhadores e funcionários desses locais estão sendo monitorados pela vigilância com o objetivo de identificar sinais e sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito, conforme os protocolos estabelecidos para a vigilância da doença.

Até o momento, apenas cinco pessoas expostas, dois trabalhadores da granja e três funcionários do zoológico, apresentaram sintomas gripais. Todos tiveram contato com aves doentes permanecendo em isolamento domiciliar. As coletas de amostra foram realizadas no mesmo dia da notificação dos casos e encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/RS) que enviou à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro (RJ), laboratório de referência nacional para vírus respiratórios. Os cinco casos foram descartados para Influenza H5N1.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) reforça que o risco de infecção por influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, em humanos, é considerado baixo e a transmissão entre pessoas é extremamente limitada.