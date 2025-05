Tempo de suspensão de embarques à China pode ser reduzido, diz Fávaro

• LEIA TAMBÉM:

As declarações de Fávaro foram dadas em reunião, pela manhã, com técnicos da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná e com lideranças do setor agropecuário do estado, informou em nota a Agência de Notícias paranaense. A reunião foi convocada para a discussão de medidas adicionais de defesa sanitária como forma de prevenção à gripe aviária.Ainda conforme a nota, o Paraná é um dos mais interessados na normalização da situação, visto ser líder tanto em produção (com 35% do total do País) e exportação (42%) de carne de frango. "Temos espaço para negociar, o foco é de aproximadamente 28 dias e, se conseguirmos eliminá-lo e rastrear os animais, acreditamos que, com transparência e eficiência, o fluxo possa ser normalizado antes dos 60 dias", confirmou o ministro, na nota.Fávaro comentou também que já, no Rio Grande do Sul, e está sendo procedida a rastreabilidade dos pintainhos que de lá saíram. Também hoje, por exemplo, ocomo forma de prevenção.O ministro da Agricultura salientou, além disso, a necessidade de os proprietários das cerca de 20 mil granjas do Paraná continuarem e reforçarem as medidas de segurança nas propriedades. Entre elas, a verificação das telas, "mantendo o local das aves fisicamente perfeito para que não haja nenhuma fresta que possibilite a entrada de qualquer outro animal". Também é importante restringir a entrada apenas às pessoas absolutamente necessárias e tomando todas as medidas de desinfecção dos solados de sapatos, das roupas e dos veículos.