Balanço do Ministério da Agricultura revela três investigações por gripe aviária no País

O Ministério da Agricultura e Pecuária está investigando três locais com suspeitas de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, cujas doenças-alvo são Influenza Aviária e Doença de Newcastle, nos Estados de Minas Gerais, Ceará e Tocantins, ainda sem resultados laboratoriais conclusivos.

De acordo com o órgão, as cidades alvo de investigação são Sabará (MG), Salitre (CE) e Aguiarnópolis (TO). Todos procedimentos estão sendo realizados em galinhas, conforme o ministério.Além disso, segundo o balanço do Ministério da Agricultura e Pecuária, duas investigações realizadas este mês tiveram, mas em nenhuma amostra foi detectada a Doença de Newcastle.Do dia 18 de abril a 17 de maio, o ministério informa que foram realizadas 59 investigações, sendo 16 classificadas pelo médico veterinário oficial como casos prováveis da síndrome. Por isso, obrigatoriamente são coletadas amostras para diagnóstico laboratorial.