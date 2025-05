Conab anuncia compra e doação de sementes para a agricultura familiar gaúcha

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai comprar e fazer doação de sementes para ajudar agricultores familiares que sofreram com as catástrofes climáticas no Rio Grande do Sul. O anúncio foi realizado na manhã desta quinta-feira (15), em Porto Alegre, pelo presidente da estatal, Edegar Pretto, durante reunião do governo federal com representantes do setor.

“Essas sementes serão usadas para reforçar os plantios. É uma mão amiga do governo federal, que neste momento incentiva o agricultor familiar a produzir mais comida, dando as condições e ofertando as políticas públicas para aumentar a produção de alimentos para o consumo interno. E, com isso, baratear o preço nas prateleiras dos supermercados”, destacou Pretto.



Na ocasião, Pretto assinou o documento que autoriza a ação, que será viabilizada pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea de sementes, mudas e materiais propagativos. A Conab começa a receber propostas dos interessados em fazer a venda de sementes a partir de hoje (15), através do sistema PAANet da Companhia, que fica aberto para o envio das propostas até o dia 20 de junho.



Com o orçamento total de R$ 35 milhões, repassado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a Conab irá adquirir essas sementes dos produtores familiares, e fará a distribuição também para a agricultura familiar, contribuindo, assim, para a realização dos direitos dos agricultores às sementes e à agrobiodiversidade.



O presidente também anunciou que a Conab fará a doação de 1.000 kits de alimentos para atender famílias atingidas por barragens e que tiveram suas produções impactadas pelas enchentes no estado. Cada kit pesa 17 kg e contém arroz, feijão, melado, macarrão e farinha de milho.