Bacen promete alterar resoluções que travam acesso ao Proagro

O chefe do Departamento de Crédito Rural do Banco Central (Bacen), Cláudio Filgueiras, disse nesta terça-feira (15), em Brasilia, que haverá ajustes nas resoluções publicadas e que estão prejudicando o acesso ao Proagro, considerado essencial para a proteção dos agricultores gaúchos. A promessa foi feita em reunião da qual participaram o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, o deputado federal Heitor Schuch (PSB/RS) e representantes do Tribunal de Contas da União e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

LEIA MAIS: Banco Central propõe acordo para definir ajustes em regras do Proagro

Durante o encontro, o Bacen chegou a cobrar a retirada do Projeto de Decreto Legislativo 58/2025, que trata do regramento para acesso ao programa, protocolado pelo parlamentar. Schuch destacou a importância de mudanças concretas nas resoluções e reforçou que, sem isso, não cogita retirar o projeto, que está tramitando na Câmara dos Deputados.

”Enquanto não houver alterações efetivas, não podemos abrir mão da proteção que buscamos para o setor”, afirmou Schuch, enfatizando a necessidade de garantir que o Proagro atenda às reais demandas dos produtores rurais.



O presidente da Fetag, avaliou positivamente a reunião, afirmando que “a luta está valendo a pena”.

“Os projetos de lei que o deputado Heitor (Schuch) protocolou fizeram com que o Banco Central e o governo federal começassem a discutir a situação. Vemos uma luz no final do túnel, e acreditamos que estamos avançando. Estou confiante de que chegaremos a um bom termo para o Proagro”, disse Silva.