Banco Central propõe acordo para definir ajustes em regras do Proagro

Um grupo de trabalho (GT) reunindo representantes do Banco Central (Bacen), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e o deputado federal Heitor Schuch (PSB/RS) foi criado nesta quarta-feira (2) para a definição de novas regras de acesso ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). A medida, proposta pelo Bacen, ocorre após uma série de discussões acerca do tema, provocadas pelo parlamentar, em função das restrições enfrentadas pelos agricultores para acionar o seguro, por conta de sucessivas safras frustradas por eventos climáticos.

A ideia é construir um acordo que englobe os termos propostos pelo Banco e as condições previstas no Projeto de Decreto Legislativo 58/2025 e no Projeto de Lei 220/2025 protocolados por Schuch a respeito do Proagro na Câmara dos Deputados. O PDL 58 tem como objetivo suspender as resoluções do Banco Central que dificultam o acesso dos agricultores ao programa, garantindo que os pequenos produtores possam contar com a proteção necessária em caso de perdas. Já o PL 220 propõe mudanças estruturais no Proagro, incluindo o fim da obrigatoriedade da inclusão dos dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) como pré-requisito para adesão. As medidas visam não apenas facilitar o acesso ao programa, mas também promover práticas agrícolas sustentáveis e responsáveis entre os agricultores familiares.

O GT foi criado durante reunião realizada no gabinete do parlamentar, a pedido do Bacen, e contou com as participações do presidente e do vice da Fetag-RS, Carlos Joel da Silva e Eugênio Zanetti, respectivamente, bem como do deputado estadual Elton Weber, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária da Assembleia Legislativa.

"É uma tentativa, mas se não chegarmos a um consenso não vamos retroceder um milímetro no que estamos propondo. O Proagro precisa voltar a atender efetivamente os agricultores familiares. Mas considero já um avanço o Banco Central nos procurar e reconhecer a importância de aprimorar essa importante política de apoio ao setor", afirmou Heitor Schuch.