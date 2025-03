Fávaro: Brasil conseguirá oferecer produtos a preços competitivos, mesmo com guerra tarifária

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, avaliou que o Brasil vai conseguir oferecer carne, grãos e fibras de qualidade ao mundo a preços competitivos, mesmo com a guerra tarifária que está sendo instalada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em sua visão, tal cenário internacional se estabelece como uma "oportunidade" à agropecuária brasileira.

"Eu tenho certeza de que oe vai conseguir oferecer para o mundo carne, grãos e fibras de qualidade a preços competitivos, mesmo com essa guerra tarifária que está sendo instalada", disse o ministro nesta terça-feira (25), a jornalistas no Japão.O ministro dos Transportes, Renan Filho, que acompanhou Fávaro na fala aos jornalistas, disse que a política de elevação tarifária não é algo "sustentável" no médio prazo. "Nós esperamos que o comércio voltará à normalidade, mas o fato é que, mais do que problema, essa política americana se apresenta como uma grande oportunidade para o Brasil acessar novos mercados."Em sua avaliação,. "O pior de tudo é que, além de exportar problemas, também não traz solução para seu próprio povo."