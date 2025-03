Expoagro Afubra começa nesta terça-feira exaltando superação do setor

Começa nesta terça-feira (25) a 23ª Expoagro Afubra, em Rio Pardo. A feira, que ocorre até sexta-feira, das 8h às 18h, abre espaço para exposição e comercialização de máquinas e implementos agrícolas, também será palco de debates importantes para o setor.

E, em meio a mais um cenário de dificuldades financeiras enfrentadas pelos agricultores, um dos momentos mais importantes será a audiência pública da Câmara dos Deputados, que ocorrerá na manhã de sexta-feira. Promovido pelo presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, Heitor Schuch (PSB/RS), o encontro, que se inicia às 10h, irá discutir os desafios do Proagro e a proposta de securitização das dívidas do setor. Na ocasião, lideranças agrícolas, representantes do Ministério da Fazenda e do Banco Central estarão conversando em busca de caminhos para solucionar o problema do endividamento agrícola e melhorias no acesso ao seguro.

Mas desde o início, a programação da Expoagro Afubra dará muita atenção a temas técnicos e práticos da atividade rural. O complexo de 35 hectares do parque, localizado km 161 da BR-471, na localidade de Rincão del Rey, terá desde o primeiro dia, o 2º Seminário de Energias Renováveis, com abertura às 13h, e que acontece até sexta. Ênfase também para o 5º Seminário de Conservação do Solo e Preservação das Águas na Agricultura Familiar, a partir das 14h desta terça-feira. Na quarta, uma das atrações será o 15º Fórum de Diversificação de Culturas e Atividades Rurais, com o tema Resiliência Climática, a partir da 13h.

A feira, que marca os 70 anos da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), pretende mostrar a capacidade de superação do meio rural e valorizar as ações dos produtores e entidades para a reconstrução das propriedades após as cheias de 2024 e o enfrentamento da estiagem que afeta as lavouras e os campos gaúchos. Entre as atrações estarão lavouras demonstrativas, dinâmica de máquinas, Dia do Arroz, piscicultura, exposição de animais, seminário de turismo rural, fórum de diversificação, palestras técnicas, energias renováveis, quintais orgânicos, espaço da Inovação do Agro, exposição de hortaliças e área florestal.

Serão quatro dias de novas experiências, muita tecnologia e oportunidades de negócios, com uma ampla programação. Destaque para iniciativas de suporte aos agricultores para a reestruturação das propriedades, como a recuperação do solo.

A Expoagro Afubra 2025 reúne 528 expositores de máquinas agrícolas, insumos, ferramentas, animais e da agricultura familiar, entre outros. Sucesso nas feiras agropecuárias, o Pavilhão da Agricultura Familiar, com 3.480 metros quadrados irá receber 216 empreendimentos agroindustriais gaúchos, oriundos de 89 municípios de todo Rio Grande do Sul. Desse total, 42 estabelecimentos participam pela primeira vez da feira, 50 são lideradas por jovens e 93 por mulheres.

Os produtos variados retratam a diversidade da produção da agricultura familiar gaúcha, desde tradicionais como os queijos, embutidos e panificados, passando pelos doces, geleias, mel e melado, vinhos, espumantes e cachaças, além de artesanato, plantas e flores. Além dos estandes, o local abriga estrutura de apoio aos expositores, como sala de manipulação e higienização de alimentos e produtos, câmara fria, depósito de secos e banheiros para feirantes e visitantes.

No ano passado, o pavilhão movimentou R$ 1,5 milhão. Mas a feira teve um dia a menos, já que o parque ficou fechado na quinta-feira para recuperação das estruturas e áreas afetadas por um temporal que atingiu a região na madrugada anterior.

Ainda assim, com apenas três dias de mostra, o faturamento total da Expoagro Afubra chegou a R$ 310 milhões, 10,7% menor na comparação com 2023. E o número de visitantes teve redução de 17%, com a entrada de 154,5 mil pessoas no parque.

Para este ano, o público poderá conferir atrações como exposição de máquinas e equipamentos, lavouras demonstrativas, dinâmica de máquinas, Dia do Arroz, piscicultura e exposição de animais. Ainda estão previstos um seminário de Turismo Rural, Fórum de Diversificação, palestras técnicas, energias renováveis, Quintais Orgânicos, Agroindústrias Familiares, Espaço da Inovação do Agro, exposição de hortaliças e Área Florestal, entre outras atrações.

A solenidade de abertura ocorre às 9h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Afubra.



SERVIÇO

O que: 23ª Expoagro Afubra

Quando: de 25 a 28 de março

Onde: Parque da Afubra – km 161 da BR-471, na localidade de Rincão del Rey, em Rio Pardo

Horário: das 8h às 18h

Expositores: 528

Entrada: franca

Estacionamento: gratuito