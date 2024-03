Com um dia a menos, Expoagro Afubra vê queda de 10,7% no faturamento

A Expoagro Afubra 2024, encerrada nesta sexta-feira (22), em Rio Pardo, movimentou R$ 310 milhões em negócios e deixou satisfeitos os organizadores. Embora 10,7% menor que o faturamento da edição anterior, o resultado foi considerado bom, uma vez que a mostra teve os portões fechados ao longo de toda a quinta-feira para recuperação das estruturas afetadas pelo temporal que atingiu o Estado naquela madrugada, diminuindo em um dia o funcionamento da feira.

O impacto se deu também no público. Nos três dias de atividades, 154,5 mil pessoas visitaram o parque de exposições, volume 17% menor que em 2023. E a comercialização no Pavilhão da Agricultura Familiar negociou R$ 1,5 milhão, representando queda de 11,43% no resultado.

A performance, mesmo inferior, foi comemorada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS). A entidade aponta que na comparação entre os três dias da feira em 2024 com os mesmos três dias da edição de 2023, houve aumento de 26,13% nas vendas.

Apesar do período mais curto para comercialização e da diminuição do número de expositores – foram 216 neste ano, contra 231 na edição anterior –, a Fetag considerou positivo o fato de a organização da Expoagro ter optado por oferecer estandes maiores e mais confortáveis aos expositores. O redimensionamento permitiu a facilitação do fluxo de público no pavilhão.

De acordo com a 1ª secretária da Fetag-RS, Camila Rode, que esteve na feira desde o primeiro dia, “foi lindo ver a dedicação das famílias que estavam comercializando no pavilhão. Infelizmente, devido ao temporal, tivemos um dia a menos de feira, mas mesmo assim a Fetag-RS comemora o sucesso do Pavilhão da Agricultura Familiar e da Expoagro Afubra”.