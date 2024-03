Plantadeira compacta é destaque na Expoagro antes de entrar no mercado

De Rio Pardo

Tecnologias de ponta, inovação, energias renováveis e educação socioambiental são alguns dos destaques da Expoagro Afubra 2024. Na área de máquinas e equipamentos agrícolas, produtos com o perfil das pequenas propriedades rurais sobressaem em cores vivas e reluzentes estruturas de metal, despertando a atenção de adultos e crianças. Mas quem está roubando a cena é um equipamento compacto que sequer chegou ao mercado. A plantadeira Topa-tudo, em exibição na área de forrageiras da vitrine de tecnologias da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), despertou grande atenção do público nos dois primeiros dias do evento que acontece em Rio Pardo.

A feira teve programação suspensa nesta quinta-feira (21), devido aos estragos causados pelo temporal em diversos estandes de expositores. Mas será retomada na sexta, último dia de atividades, após a recuperação das estruturas.

Na terça e na quarta-feiras, as ruas e os pavilhões do parque receberam milhares de visitantes, curiosos por conferir as novidades levadas ao evento, com foco na agricultura familiar. E os olhos de muitos visitantes se voltaram para a invenção desenvolvida pelo agricultor e metalúrgico aposentado Joaquim Kurz, do município de Piratini, em parceria com a empresa pública.

O produto compacto, simples e robusto foi projetado para o plantio de cultivares forrageiras de capim-elefante, como Kurumi e Capiaçu, normalmente feito de forma manual, por estacas ou mudas. Com regulagem de espaçamento e altamente versátil, a Topa-tudo pode ser utilizada para o plantio de espécies arbóreas, cana-de-açúcar, e mandioca, além de outros capins ou qualquer variedade semeada em tubetes, e não precisa mais que um trator de 65 cavalos para percorrer as lavouras, conforme o desenvolvedor.

Kurz estima que o equipamento deverá chegar ao mercado com preço aproximado de R$ 35 mil. Mas não projeta quando estará à venda, pois ainda negocia com a Embrapa a divisão do faturamento. A empresa foi peça fundamental para agilizar a legalização do equipamento para produção comercial.

“Esse equipamento precisa de apenas um operador para fazer o plantio de um hectare por dia. No formato tradicional de cultivo, são necessárias até cinco pessoas para cumprir a mesma área no dobro do tempo”, explicava o metalúrgico na terça-feira, entusiasmado com as perguntas de agricultores que não paravam de chegar à área de testes.

Com o movimento de potenciais clientes no espaço, Kurz já projeta que vai ter bastante trabalho pela frente. Ele não arrisca estimar quantas unidades irá produzir, mas garante que terá estrutura e capacidade para atender a demanda.

O idealizador do Topa-tudo conta ter outros projetos de equipamentos para a agricultura familiar, voltados ao plantio de tabaco, cebola, eucalipto, acácia, e outras culturas. A diversificação, aliás, é um dos focos da Afubra, organizadora da Expoagro. A entidade, fundada há 69 anos, para atuar em defesa dos interesses dos fumicultores, tem entre seus princípios estimular os produtores de tabaco a produzir também alimentos, explica o coordenador-geral da feira, Marco Antônio Dornelles.

“A Afubra desenvolve ações para isso, e a feira é uma das ações entre tantas outras. Abrimos loja pelas regiões produtoras para que o agricultor tivesse onde comprar insumos das outras culturas, porque o insumo do tabaco ele recebe no sistema integrado das companhias. Nos preocupamos, desde o início, que o agricultor continuasse produzindo os alimentos. E hoje, a feira continua com esse propósito, até mais. O associado tem até renda com a produção desses alimentos. Ele vai ter o tabaco, mas pode produzir leite, frutas, milho, feijão, que também serão comercializados. Nosso propósito, desde a primeira edição, é promover a diversificação”.

Por isso a programação da Expoagro Afubra 2024 é tão variada. Não à toa estão no parque Embrapa, Emater, Sebrae, universidades de Pelotas, Santa Maria e Santa Cruz do Sul, entidades privadas e outros agentes, dispostos a apresentar alternativas para diversos segmentos. Da energia fotovoltaica ao biodiesel, à educação ambiental para filhos de produtores, à inovação, às máquinas e equipamentos para pequenos produtores, tudo isso e muito mais está pelo parque da mostra.

“A questão energética é uma necessidade, mas ainda não é a principal demanda do agricultor. Vai crescer muito a atenção ao manejo do solo, os créditos de carbono. Temos na feira um projeto de alta produção de grãos no sistema de plantio direto, com rotação de culturas, e que tem dado um resultado fantástico”, completa Dornelles, apontando alguns dos caminhos propostos pela feira que termina nesta sexta-feira.