Irga conclui construção de novo Laboratório de Análises de Sementes

Com Agências

Com investimento de R$ 2,7 milhões, foram concluídas as obras do novo Laboratório de Análises de Sementes do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). A estrutura, localizada na Estação do Experimental do Arroz (EEA), em Cachoeirinha, permitirá que a capacidade de análises seja dobrada.

Com isso, o Irga, que é um dos certificadores de sementes do Estado, poderá avaliar a performance de mais de 6 mil amostras por ano, impulsionando a certificação de sementes de alta qualidade no Rio Grande do Sul, independente de quem seja o desenvolvedor da genética. Atualmente, 63% das cultivares utilizadas no RS têm genética Irga, diz o chefe de pesquisa da estação, Julio Uriarte.

A obra faz parte de um conjunto de melhorias que já foram ou estão sendo realizadas na EEA de Cachoeirinha, como a construção de novo prédio para o depósito de fertilizantes, novo prédio para o museu, novo prédio para a biblioteca, reforma do prédio administrativo, reforma do prédio da fitotecnia, cercamento de toda a área da estação, instalação de hidrantes e cabeamento ótico, entre outras melhorias. O investimento total estimado é de R$ 16,9 milhões.

O Laboratório de Análises de Sementes é responsável por realizar testes de germinação, pureza, determinação de outras sementes por número, além de identificar a presença de arroz daninho. Esses testes são fundamentais para garantir a qualidade das sementes utilizadas na produção de arroz no Estado.

Atualmente, o Laboratório está instalado em um prédio que foi construído para outra finalidade, sendo necessário que o laboratório fosse adaptado às instalações. A nova estrutura, com 342 metros quadrados, foi projetada especificamente para atender às necessidades do laboratório, oferecendo espaço amplo, adequado para os processos laboratoriais, além de dispor de área destinada a realização dos trabalhos administrativos próprios do laboratório.

O prédio oferece ainda banheiros com vestiários, para garantir maior conforto aos trabalhadores. O espaço conta também com cisterna para captação e reserva de água da chuva que será utilizada em serviços de limpeza e jardinagem. Iniciada em julho de 2023, a construção atrasou em razão das chuvas de setembro daquele ano e das enchentes de maio de 2024.

De acordo com a diretoria técnica do Irga, Flávia Tomita, sempre que algum laboratório do interior precisa interromper as atividades, seja por algum problema ou durante as auditorias periódicas realizadas pelo Ministério de Agricultura, a demanda de análises é direcionada para o Laboratório de Sementes da EEA.

"Com um espaço maior e melhor organizado, podemos absorver com mais tranquilidade qualquer aumento de demanda com a mesma qualidade e dentro dos requisitos exigidos pela Lanagro (Laboratório Nacional Agropecuário, a rede de laboratórios do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa)”, afirma.

Segundo o presidente da autarquia, Rodrigo Machado, a nova estrutura foi projetada para atender à crescente demanda por análises de sementes de alta qualidade no Estado, além de oferecer aos técnicos melhores condições para exercer as atividades.

"Com essa nova estrutura, podemos oferecer serviços de análise de sementes de alta qualidade com rapidez, o que é fundamental para os produtores do Estado", comemora, destacando que o laboratório é um dos melhores do País.

Os materiais administrativos devem começar a ser transferido do laboratório antigo prédio para o novo nos próximos dias. Já as análises técnicas passarão para o novo local após inspeção e liberação pelo Mapa.