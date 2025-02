Irga garante água para irrigar lavouras em Cachoeira do Sul

O presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Rodrigo Warlet Machado, reuniu-se com representantes da Associação dos Usuários da Capané (AUC) e técnicos do Irga para discutir a irrigação das lavouras atendidas pela Barragem do Capané, em Cachoeira do Sul. A reunião foi motivada pela redução do nível da barragem, que gerou preocupação entre os usuários. No entanto, o presidente do Irga, que foi pessoalmente verificar a situação do reservatório, garantiu que não faltará água para as lavouras.

"Já adotamos diversas medidas para manter a irrigação, se necessário, iremos acessar o volume morto do reservatório", afirmou Machado, destacando que apenas uma parte das lavouras irrigadas pela Capané ainda precisam de água, já que o ciclo de irrigação está chegando ao fim.

A Barragem do Capané é fundamental para a irrigação de cerca de 2,3 mil hectares de lavouras de arroz em Cachoeira do Sul, beneficiando aproximadamente 40 produtores de toda a região. O Irga tem trabalhado para garantir a segurança e a eficiência da barragem, incluindo a realização de obras emergenciais e a implementação de medidas de segurança. Com a garantia do abastecimento de água, os produtores da região podem manter a produtividade e a qualidade de suas lavouras.

Participaram do encontro o presidente da Associação dos Usuários da Capané (AUC), Augusto Hoerbe; o coordenador da Região Central, Enio Coelho; o conselheiro do Irga, Rogério Hoerbe; o responsável pela irrigação, Jorge Moura.